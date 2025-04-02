Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Днем единения народов России и Беларуси. В своем слове Дмитрий Демешин процитировал Главу государства:

– Как подчеркивает наш Президент Владимир Владимирович Путин: «В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившиеся между многими россиянами и белорусами родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям».

По словам руководителя региона, несмотря на расстояния, которые разделяют Республику Беларусь и Дальний Восток, в Хабаровском крае жители чувствуют единство, которое связывает два братских народа.

Благодаря переселенцам из Беларуси на карте нашего региона появилось село Полетное, в котором до сих пор живут потомки тех, кто более века назад отправился из Могилевской области осваивать новые земли на неведомых тогда восточных рубежах Российской Империи.

– 80 лет назад наши отцы, деды и прадеды плечом к плечу прошли через тяжелейшие испытания, чтобы приблизить Великую Победу – одну на всех. Это подвиг братских народов – поистине величайший дар всему миру и нам, ныне живущим потомкам воинов-освободителей, – сказал глава региона.

Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что наше взаимодействие с Республикой Беларусь обширно и поистине всеобъемлюще: промышленность и производство, транспорт, строительство. Хабаровчане давно оценили замечательные белорусские продукты – вкусные и неизменно качественные.

– На встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко во время недавнего визита делегации Хабаровского края в Республику Беларусь мы договорились наращивать культурные, образовательные и туристические связи. Также планируем познакомить жителей Беларуси с брендом «Сделано в Хабаровском крае», – рассказал Дмитрий Демешин.

Губернатор Хабаровского края выразил уверенность, что братские узы между Россией и Беларусью будут только крепнуть, а страны – процветать под руководством лидеров.