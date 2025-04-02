Собранные Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении мужчины 1965 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в феврале 2024 года между проживающими в доме по улице Гоголя в селе Новокуровка мужчинами во время распития алкогольных напитков произошел конфликт. Один из них нанес другому множественные удары руками, ногами и неустановленным предметом по голове и телу, в результате чего последний скончался на месте происшествия.
По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, получены результаты судебных экспертиз. Мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, уголовное дело направлено в суд.
Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Эта запись была опубликована 02.04.2025в 14:25. В рубриках: Происшествия.
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