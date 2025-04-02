Собранные Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении мужчины 1965 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2024 года между проживающими в доме по улице Гоголя в селе Новокуровка мужчинами во время распития алкогольных напитков произошел конфликт. Один из них нанес другому множественные удары руками, ногами и неустановленным предметом по голове и телу, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, получены результаты судебных экспертиз. Мужчине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, уголовное дело направлено в суд.

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.