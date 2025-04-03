В Хабаровском крае сформирован перечень учреждений социальной сферы, которые получат поддержку в 2025 году в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниками стали 14 учреждений здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта. Все они оптимизируют свои процессы с целью повысить удовлетворенность жителей края оказываемыми услугами. Оптимизацию проведут при поддержке Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда.

— По решению губернатора в крае продолжается работа по внедрению бережливых технологий в соцсфере. В этом году в федеральный проект «Производительность труда» впервые заходят учреждения культуры и спорта. При этом мы расширили географию работы. Если в 2024 году проекты успешно были запущены в краевой столице — теперь подключились учреждения г. Комсомольска-на-Амуре, г. Бикина, Хабаровского муниципального района. Цель каждого проекта – повысить эффективность прежде всего обеспечивающих, сопутствующих процессов, чтобы сделать оказываемые жителям края услуги комфортнее, быстрее и доступнее – без лишних очередей и бюрократических процедур, – рассказал и.о. замминистра экономического развития края Аркадий Протасов.

В первой волне этого года проекты уже стартовали в Детской городской клинической больнице № 9, Детской городской поликлинике № 1, Городской клинической больнице им. профессора Г.Л. Александровича, а также в зоосаде «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

В апреле будет запущена вторая волна, куда войдут еще два учреждения здравоохранения и два – социальной защиты. Это проекты по упрощению выдачи лекарственных средств, оформлению детей на курсы реабилитации, приему пациентов врачами, процессы госпитализации и др.

Всего в 2025 году оптимизируют процессы 7 учреждений здравоохранения (Городская клиническая больница имени профессора Г.Л. Александровича, Детская городская клиническая больница № 9, Детская городская поликлиника № 1, Городская больница № 7 (г. Комсомольск-на-Амуре), Городская больница им. М.И. Шевчук (г. Комсомольск-на-Амуре), Городская поликлиника № 15 им. М.И. Шевчук, Городская клиническая поликлиника № 3; 3 учреждения культуры (Зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева, Дальневосточный художественный музей, Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского»; 3 учреждения социальной защиты: Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2, Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Хабаровский специальный дом ветеранов № 1. Также в этом году к проекту присоединится Спортивная школа олимпийского резерва «Ерофей».

— Мы ежегодно проводим мероприятия различного масштаба, где участвуют сотни людей. И от построения нашей работы, сплоченности нашего коллектива зависит уровень удовлетворенности наших участников, их желание вернутся к нам снова. Мы это отчетливо понимаем и хотим повысить эффективность своих внутренних процессов, – рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей» Константин Юров.

Напомним, в 2024 году в Хабаровском крае по поручению губернатора были реализованы пилотные проекты по повышению производительности труда в КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3», КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1», КГБУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов». Внедрение бережливых технологий позволило учреждениям исключить излишние операционные процессы, в разы сократить время ожидания в очереди и процедуру оформления пациентов на госпитализацию, организовать заблаговременное оповещение и усовершенствовать документооборот.

По указу президента РФ к 2030 году за счет нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» «бережливые технологии» должны быть внедрены во всех государственных и муниципальных социальных учреждениях страны.

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