Синоптики обновили гидрологический прогноз в Хабаровском крае. По нему ледоход на Амуре ожидается 18 апреля, то есть уже через две недели. Лед может начать свое движение примерно на 2-4 дня раньше обычных сроков. Закончится процесс вскрытия Амура в устьевой части Нижнего Амура в начале мая.

Обычно первыми вскрываются реки юга Хабаровского края. В этом году вскрытие Уссури ожидается 10-15 апреля. У Комсомольска-на-Амуре Амур тронется позже – к 23-26 апреля. Сейчас полыньи на Амуре наблюдаются у села Нижнеспасское и Хабаровска, на реке Большая Бира — у поселка Биракан, на Уссури — у села Шереметьево, на реке Подхорёнок — у поселка Дорминдонтовка, на Урми — у поселка Кукан, на реке Хор — у поселка Хор.

По данным гидрологов Хабаровского гидрометцентра, толщина льда на большинстве рек Приамурья за последнюю декаду марта уменьшилась в среднем на 5-25 см, а местами на 100-120 см. На реках южных районов отмечаются промоины, вода на льду. По состоянию на 31 марта на реках все еще сохраняется зимний режим.

— Из-за активного таяния льда закрываются переправы. В настоящее время в регионе остались 22 зимника из работавших сорока. Четыре переправы пока действуют в Аяно-Майском районе, 3 – в районе имени Полины Осипенко, 5 – в Охотском, 1 – в Комсомольском районе, 6 – в Ульчском районе, а также в Верхнебуреинском – 1, Николаевском – 2, но и они скоро закроются – сообщил начальник отдела комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.

В ведомстве напомнили, что любые выходы и выезды на лед сейчас особенно опасны. В группе риска находятся рыбаки и охотники, а также туристы, путешествующие по тайге. За нарушение правил безопасности на воде положены административные штрафы.

— Еще раз хочется предостеречь жителей края от беды, а особенно рыбаков и любителей активного отдыха на природе. Родителей просим следить за детьми и не отпускать их одних к рекам и озерам. За нарушение правил поведения на водоемах предусмотрены штрафы. Но главное – сохранить жизнь наших близких. С начала зимы были зарегистрированы опасные происшествия на льду, – отметил Павел Листратенко.

Напомним, что при возникновении любых опасных ситуаций необходимо без промедлений звонить по единому номеру вызова оперативных служб «112».