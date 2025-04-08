Аналитики hh.ru выяснили, в каких регионах России работодатели чаще всего ищут геологов, хватает ли кандидатов этой профессии на рынке труда и сколько им готовы платить.

Согласно данным базы вакансий hh.ru, за первый квартал 2025 года российские работодатели открыли 3,1 тыс. вакансий для геологов, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на этих специалистов практически не изменился (+2% вакансий в 1 кв. 2025 к 1 кв. 2024). В Хабаровском крае за первые три месяца этого года было открыто 110 вакансий для геологов, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Больше всего предложений о работе для геологов открывается в Москве и Красноярском крае (по 9% от всех вакансий для них в РФ), Иркутской области (8%), Республике Башкортостан (7%), Свердловской области, Ханты-Мансийском АО — Югре, Забайкальском крае (по 6%), Тюменской области, Новосибирской области и Санкт-Петербурге (по 4%).

В топ-20 российских регионов с наибольшим спросом на геологов вошли еще два дальневосточных региона — Хабаровский край и Республика Саха (Якутия), на их долю приходится по 3% таких вакансий.

Закономерно, что самый активный интерес к поиску и найму геологов проявляют компании из добывающей отрасли — они открыли и обновили в этом году 40% всех вакансий для данных специалистов. Кроме того, в горных мастерах нуждаются работодатели из отраслей «Нефть и газ» (20%), «Металлургия, металлообработка» (12%) и «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (10%).

На данный момент геологи остаются в списке дефицитных специалистов в Хабаровском крае: на одну вакансию для них приходится в среднем 1,1 резюме, тогда как норма для рынка труда начинается от 4,0 резюме на вакансию.

Поскольку работать геологам довольно часто предстоит вахтовым методом, на удаленных объектах и месторождениях (40% от всех вакансий), то и зарплаты им готовы платить обычно выше рынка. Самое щедрое вознаграждение предлагают работодатели из Амурской области (210 000 руб. в среднем), Якутии, Хабаровского края и Магаданской области (по 200 000 руб.), а также Красноярского края (198 600 руб.) и Новосибирской области (191 900 руб.). А наиболее высокие зарплатные предложения для геологов в Хабаровском крае достигают 620 тысяч рублей.

Кроме высокой оплаты труда, работодатели, как правило, обеспечивают востребованных специалистов дополнительными льготами, выплатами и комфортными бытовыми условиями: в том числе, в вакансиях упоминаются такие опции, как оплата межвахтового отдыха, прохождение медицинского осмотра за счет компании, проживание в вахтовом благоустроенном поселке, доступ к мобильной связи, инфраструктура, включающая в себя магазины, баню, прачечную, столовую, медпункт и многое другое. Конкретное наполнение соцпакета и перечень программ заботы о сотрудниках зависит от компании.