Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Кобыляченко представил губернатору и правительству региона нового главного федерального инспектора по Хабаровскому краю. На эту должность 31 марта 2025 года назначен Василий Николаевич Нагибин. Основной задачей главного федерального инспектора станет контроль исполнения на территории края указов и распоряжений Президента России.

Василий Нагибин родился в 1969 году в Чите, с 1991 живет в Хабаровске, окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. До назначения главным федеральным инспектором по Хабаровскому краю он занимал аналогичную должность в Еврейской автономной области. Ранее также работал в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, был заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

– Уверен, что ваша компетентность позволит вывести на новый уровень взаимодействие федерального центра с правительством Хабаровского края, с органами власти всех степеней, – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Губернатор также отметил, что институт главных федеральных инспекторов играет ключевую роль в координации государственной политики, и правительство региона нацелено на плотную и конструктивную совместную работу в интересах населения Хабаровского края.

– От эффективности нашей совместной работы напрямую зависит благополучие жителей края, успешная реализация национальных проектов и социально-экономическое развитие региона, – добавил Дмитрий Демешин.

В свою очередь Василий Нагибин подчеркнул, что основной целью своей работы в качестве главного федерального инспектора по Хабаровскому краю видит обеспечение реализации органами власти региона, федеральными органами исполнительной власти, правоохранительными структурами основных направлений внутренней и внешней политики, которые заданы Президентом Российской Федерации.

– Буду взаимодействовать со всеми структурами. Опыт предыдущей работы главным федеральным инспектором в соседнем субъекте показал эффективность данной работы. Я готов работать в команде губернатора, работать во взаимодействии со всеми своими коллегами из федеральных органов и выполнять цели и задачи по развитию Хабаровского края и Дальнего Востока в целом, – сказал Василий Нагибин.

Также отдельным блоком работы главного федерального инспектора по региону станет обеспечение нужд и потребностей специальной военной операции.