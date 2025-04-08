Итоги конкурса на получение гранта «Агростартап» для начинающих фермеров подведены в Хабаровском крае. Поддержка оказывается в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, в конкурсном отборе принимали участие 17 граждан, победителями признаны 8 человек из Хабаровского, Комсомольского и имени Лазо районов. Средства в размере 39,5 млн рублей будут доведены до получателей в мае 2025 года. Фермеры-победители планируют заниматься птицеводством, производством ягоды, выращивать овощи в теплицах и картофель.

Одним из победителей является ветеран СВО. Молодой парень, вернувшись после ранения домой, решил продолжить семейное дело. Так, на средства гранта он планирует приобрести теплицы для выращивания овощей, тем самым расширив семейное хозяйство.

— Благодаря гранту «Агростартап» с 2019 года в крае появилось 59 новых фермерских хозяйств. За 6 лет получателям этого гранта выдано около 200 млн рублей. Они построили 11 животноводческих помещений, приобрели 17 тракторов, 181 единиц сельхозоборудования, установили 55 теплиц общей площадью 1,8 гектара. Создали 82 новых постоянных рабочих мест в сельской местности, – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.

Он добавил, что с 2024 года документы для участия в конкурсе подаются через Портал предоставления мер государственной финансовой поддержки. Кроме того, с прошлого года максимальная сумма «Агростартапа» на развитие животноводства составляет до 7 млн, для остальных направлений — до 5 млн рублей.

Напомним, что на базе Краевого сельхозфонда образован Центр компетенций, где фермерам помогают бесплатно подготовить необходимые документы для участия в конкурсных отборах. Так, ежегодно проводится около 500 консультаций, за помощью с бизнес-проектами и пакетами документов обращаются до 70 человек.