Хабаровск, РФ – ПАО «МТС» и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявили о старте записи на мастер-класс и первичный отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025-2026 учебного года на актерский факультет и факультет новых направлений сценических искусств. Предварительный отбор пройдет 10 апреля на площадке Хабаровского колледжа искусств.

Очные встречи в Хабаровске проведут заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой саунд-драмы, художественный руководитель Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков, а также декан актерского факультета ГИТИСа Олеся Невмержицкая.

Принять участие в нем смогут учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Прошедшие предварительный этап отбора участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Чтобы принять участие в предварительном отборе, необходимо пройти обязательную регистрацию. Абитуриенты, планирующие принять участие в отборочном туре на актерский факультет, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно педагоги в рамках консультаций проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов.

– Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили, пройдя первый тур региональных прослушиваний, – рассказал ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский.

Абитуриенты факультета новых направлений сценических искусств, помимо чтецкой программы, аналогичной актерскому факультету, пройдут прослушивания по сольному пению: исполнение не менее двух вокальных произведений (на русском и иностранном языках) с использованием минусовой фонограммы (обязательно на флеш-накопителе, принесенном поступающим) и микрофона. Фонограмма на любом другом носителе (СD-диск, смартфон и т.п.) не может быть использована во время данного творческого испытания, но использование музыкальных инструментов (гитары, аккордеона и т. п.) для аккомпанемента вокальному произведению возможно. Приветствуется владение любыми музыкальными инструментами.