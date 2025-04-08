В эту субботу, 12 апреля, в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» пройдут финальные матчи регионального этапа чемпионата Офицерской Хоккейной Лиги сезона 2024/2025. Спортивный праздник с участием сильнейших команд ОХЛ приурочен ко Дню космонавтики и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания также отвечают задачам госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Всего с начала сентября за медали турнира и путевки на Всероссийский финал боролись 24 команды. Участники были разделены по уровню спортивного мастерства на четыре группы. В итоге победители и призеры будут определены во всех дивизионах: «Любитель 1», «Дебютант 1», «Дебютант 2», «Дебютант 3».

– День финалов, который проводится при поддержке правительства Хабаровского края и краевого минспорта – это не просто хоккейные баталии, а настоящий праздник для жителей и гостей города и края. Для юных болельщиков и их родителей будут организованы множество спортивных, технических и тематических локаций и конкурсов, выставки бронированной и специальной техники, образцов вооружения и технологических новинок. По сложившейся за три сезона традиции лучшие повара Росгвардии предложат всем собравшимся вкуснейшую кашу, сладкий чай с конфетами, пряниками и другими вкусностями, – рассказал региональный представитель Ассоциации спортивного содружества «Лига Сильных» по ДФО Альберт Гребенюк.

Спортивную программу откроет матч между командами «Дружина-2» и «Ратник-2». Начало встречи в 9:00. В 12:00 выявят сильнейшего коллективы «МЧС-2» и «Таможня». В 15:00 сыграют «Дружина» и «МЧС». В 18:00 будет определен победитель в паре «Орбита» – «Дозор». Вход на все игры свободный.

Напомним, что Офицерская Хоккейная Лига – соревнования среди команд, составленных из действующих офицеров и ветеранов России, а также представителей органов государственной власти. Инициатором и организатором турнира выступила Ассоциация спортивного содружества «Лига Сильных», созданная при непосредственной поддержке и участии офицеров и ветеранов подразделения «Альфа» и ФСБ России. В Хабаровске игры ОХЛ проводятся с 2022 года.