Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1988 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 31.03.2025 годауроженец Охотска в компании троихместных жителей распивал спиртные напитки в квартире дома по улице Белорусской в Хабаровске. Между двумя мужчинамии фигурантом произошелконфликт, в ходе которогопоследнийнанесимпоочередно удары ножом и молотком. От полученных травм один мужчина скончался на месте происшествия, второй госпитализирован с травмами в медицинское учреждение, ему оказывается квалифицированная помощь.

Следователем осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели случившегося, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. При активном участии сотрудников УМВД России по городу Хабаровску установлена причастность мужчины к совершению инкриминируемого преступления. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.