Новую специальную меру поддержки малого и среднего бизнеса скоро запустят в Хабаровском крае. Льготный заем краевого фонда поддержки малого предпринимательства получит название «Хабаровский бренд». Он будет предназначен исключительно для финансирования местных производителей, получивших право использовать товарный знак «Сделано в Хабаровском крае». Ставка по нему будет снижена до 7,2%. Поддержку окажут в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»).

По поручению главы региона Дмитрия Демешина местная продукция должна стать максимально узнаваемой по всей стране. Размещение логотипа Хабаровского края на товарах местных производителей поможет краевым компаниям привлечь клиентов и повысить доверие к продукту.

— По инициативе губернатора в фонде поддержки малого предпринимательства разработан новый финансовый продукт для местных производителей: микрозаем «Хабаровский бренд». Условия льготные: процентная ставка 7,2% годовых, максимальный размер займа и срок — 3 млн рублей на 3 года. Обязательное условие предоставления займа местному предпринимателю – наличие лицензионного договора с центром «Мой бизнес» о предоставлении права использования товарного знака «Сделано в Хабаровском крае», — подчеркнула директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова.

Напомним, 19 марта 2025 года объявлен старт приема заявок от местных производителей на право использования товарного знака «Сделано в Хабаровском крае».

Правообладатель и оператор товарного знака – краевой центр «Мой бизнес». Использовать логотип можно на товарах, ценниках, сувенирной продукции и вывесках, а также в рекламе. Помимо этого, предприниматели смогут воспользоваться региональной поддержкой в продвижении и популяризации продукции, получат приоритет при участии в выставочных, деловых и событийных мероприятиях различных уровней, а также смогут представить свою продукцию на официальном сайте регионального бренда.

— В настоящее время в центре «Мой бизнес» приняты заявки 14 малых компаний на использование товарного знака «Сделано в Хабаровском крае». Впереди – рассмотрение документов на комиссии в минэкономразвития края. С теми предприятиями, которые соответствуют всем критериям отбора, будет заключен лицензионный договор, – сообщила директор краевого центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.