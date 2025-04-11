Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1980 г.р. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,5 апреля 2025 года в поселке Ванино между ранее знакомыми женщиной и мужчиной возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшей множественные удары руками, ногами и металлическим предметом по телу и голове. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь.

Следствием произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.