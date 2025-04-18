Глава седьмая «Духовой оркестр». Мокрая от кратковременного мелкого дождя песчаная кладбищенская земля давила на гланды, дышать было тяжело, спасал хвойный озон, дятлы, по известной только им причине, сразу притихли, похоронная процессия сделала первые шаги по направлению к наспех вырытой могиле.

Медные духовые трубы покрылись скатывающимися дождевыми серебристыми прозрачными каплями, напоминавшие человеческие слёзы не радости, а горя.

Хоронили настоящего русского солдата, участника Великой Отечественной войны. Боевой путь рядового Григория Степановича Кушнир от родного села завершился в Будапештском военном госпитале. Теперь свои объятия раскрыла родная Погорельская земля.

Утро не предвещало никакого дождя, прогноз погоды, что по Москве, что по Киеву, да и Черниговский гидромет по местному радио вещали ясное с незначительными облаками не совсем пасмурное небо.

Жители села погоду вычисляли таким незамысловатым методом триангуляции, Москва – Чернигов – Киев, а вдруг повезёт. Четыре года, чуть более, прошло, как в каждой сельской хате установили бесплатные проводные одноволновые радиоприёмники. И, причиной тому стали события на далёком дальневосточном приграничном с Китаем Даманском острове, «для объявления мобилизации на войну, сообщений о чрезвычайной ситуации, техногенной аварии, пожарной тревоге, стихийном бедствии, погодных катаклизмах» и других хороших и не совсем хороших делах.

— Баба Уля! По радио передали, какая будет погода? Сегодня похороны деда Кушнира, нам быть обязательно, — проснувшись, первым делом Петя Клёнов начал вспоминать, что день грядущий ему готовит.

— На руськой мове по Москве сказали, что там у них без дождя, в Киеве тож без дождя, в Чернигове слегка пасмурно, давление будет падать, — баба Уля хоть и читала с трудом по слогам, памятью обладала отменной, ведь не зря многие годы поёт у отца Никодима в хоре сельской церкви.

Слегка смахнув слезу и протерев глаза краем белой хустки, чтобы окончательно не заплакать, тихонько встала и пошла пораться по хозяйству. Сегодня, 21 августа 1973 года, в день её шестьдесят седьмого рождения будут хоронить Гришку, для которого она с детских лет была первой любовью, перед войной так и не поженились, война помешала, а после войны её ухажёр в село приехал с молодой женой, медсестрой, меньше года прошло, как её похоронили.

Так получилось, что замуж баба Уля и не вышла, жила в одной хате с женой пропавшего безвести на войне младшего брата Филиппа, помогала воспитывать их шестерых детей, теперь вот внука Петю, чем-то похожего на маленького Пылыпка.

Своя бабушкина лебединая верность!

— Давайте садитесь снедать! Что бог послал, — баба Марфа возле печи орудовала кочергой, разгребала остатки несгоревших берёзовых поленьев, потухшие угли искусно отправляла в решётку поддувала. На столе у печи стояли ещё не остывшие чугунки и горшки с разной едой.

У бабушек было небольшое разделение труда на готовку и заготовку, если баба Марфа готовила еду в печи и всех кормила, включая корову, свинью, два десятка курей, полтора десятка гусей, трёх индюков, шестнадцать кроликов и кота Мурзика, то на бабе Уле дрова, вода из колодца, магазин, огород и, Петка в помощниках.

— А где тёплая вода, чтобы умыться?

— Возьми в чугунке, стоит на лавке, тазик в сенцах. Там же рядом в корзинке лежат и свежие куриные яйца, выпей натощак для горла, чтобы сил хватило дуть в трубу.

В прошлом году учитель физики, а заодно и музыки Юрий Георгиевич Маслов, из послевоенных приезжих учителей, думал, что временно, а так и остался в селе, позвал Петку в школьный духовой оркестр. Скорее, баба Уля уговорила взять малого. Долго подбирали инструмент, наконец, в ноябре прошлого года, остановились на баритоне, учитель дал добро.

Помня рассказ бабы Ули, Петя сам выбрал баритон.

— Твой дед Филипп, когда был маленьким, дружил со своим одногодком Ванькой из графовской усадьбы, что напротив нашей хаты, — баба Уля замолчала, старалась подобрать правильные слова, — так вот, этот Ванька Толстой где-то в амшенике нашёл духовые медные трубы. Нормальной оказалась только одна труба, баритон. Вот они дули в неё так дули, только и слышно было. Владимир Иванович даже ругался на них. Но матушка Аннушка не запрещала, говорила, что дуть в трубу полезно для лёгких.

— А где сейчас этот баритон?

— Комиссары забрали, те, что со звёздочками. Продразвёрстка была. Тогда Филиппу и Ваньке было годков, как тебе сейчас.

Немного помолчав, Петка всё-таки решился задать сутки сверлящий его детский мозг вопрос.

— Баба Уля, а про какой нож деда Филиппа ты вчера говорила с кузнецом Гаврилой?

Ответа не последовало, баба Уля сделала вид, что не расслышала, а Петя Клёнов в этот день был доволен и рассказом о баритоне.

В «масловской банде» были дети колхозников «от мала до велика», начиная с четвёртого класса, штатных всего двадцать человек плюс небольшой запас из начинающих духовиков. Кто-то уходил, кто-то приходил, обычная текучка кадров.

Когда на пятый день после полёта Юрия Гагарина, учитель Маслов пришёл к председателю колхоза со своей идеей создать в селе школьный духовой оркестр, тот долго не думая, сразу выделил деньги на закупку инструментов.

И дело пошло!

Не было такого праздника, чтобы не привлекали духовой оркестр, в сельском клубе, на улице, в поле, возле свинарников и коровников.

Год, как стали лауреатами и дипломантами районного и областного конкурса духовых оркестров!

Но была и особая, памятная для всего села миссия. На всех похоронах жителей села, независимо от чина и ранга, похоронную процессию обязательно сопровождал духовой оркестр, играли похоронные марши и не только.

До кладбища, расположенного в лесу, звуки оркестра разного диапазона жители села слышали не менее пяти раз. Если кларнет или корнет по весу нести было легко, то баритон был чуть легче баса. По селу колючая брусчатка, а там, до леса песочная просека, в жару сущий ад, после дождя настоящий рай.

Три километра пёхом!

На ГАЗ-51 в кузов грузили гроб с покойником, там же рядом сидели или шли за машиной ближайшие родственники, следом духовой оркестр. За ними все остальные, по желанию.

Сегодня было много односельчан!

— Баба Марфа, а правду говорят, что дед Кушнир был знаменитым комбайнером, о нём даже в газете «Дэснянська правда» писали? У нас в классе перед Днём Победы всегда выступал. Про войну рассказывал, как водителем на «полуторке» воевал, баранку крутил. Под бомбёжками снаряды и патроны возил на фронт, обратно раненых солдат, — изначально свой вопрос Петка хотел задать бабе Уле, но та вышла в сенцы за молоком, баба Марфа в свои почти шестьдесят два читать не умела, про газету ничего сказать не могла, промолчала.

Баба Уля из сенцев принесла гладышку с молоком, разлила по серебряным кружкам, разложила серебряные вилки и ложки. Эти «трофеи» с той войны привёз младший брат бабы Марфы, Черпак Иван, как награду от жителей Кракова, сапёром был. Польский город спас, а подорвался уже дома на советской мине при попытке глушить рыбу в местной речке Ревна.

— Умылся? Иди снедать. Давайте помолимся, чем бог послал, — баба Марфа крестным знамением осветила красный угол, за ней повторили баба Уля и Петка, за стол сели одновременно.

Внук сразу полез под резной диван-скамейку за коробкой из-под конфет.

— Баба Уля! Торжественно поздравляю тебя с днём народжэння! Вот здесь на берёзовом срезе масляными красками нарисовал твою любимую земляничную поляну, — улыбка пожилого человека дорогого стоит, баба Уля встала, подошла к своему сундуку, открыла, что-то там взяла и вернулась за стол.

— Спасибо, внучок! А это тебе, купишь гостинец, угостишь товаришей, — и протянула новенький червонец.

Конечно же, он купит в магазине мятных пряников, любимое лакомство сельской детворы. Главное, чтобы пряники у тёти Любы, продавщицы магазина, были. И на минеральную воду хватит, и на крем-соду.

— Так тебя сегодня Юрий Георгич точно поставил в оркестр? На ноги надень кирзовые сапоги, ведь по брусчатке в резиновых кедах все ноги собьёшь, получится как в первый раз, — баба Уля проявила заботу не просто так, лёгкие кирзовые сапоги сама ездила в райцентр Семёновку покупать, на заказ.

Бабушки были рады, что их внук Петя попал в так называемую местную элиту, коим считался духовой оркестр. Дед Пётр и знахарка баба Лукерья, родители отца Петки, из соседнего села Тополёвка дали своё добро.

Первый раз учитель поставил Петку в строй через полгода интенсивных занятий, в марте, когда хоронили бабу Паранью, старшую сестру бабы Марфы. Начинать духовую карьеру лучше, конечно, в праздники, но вышло, как вышло, похороны так похороны.

Тогда все ступни покрылись кровяными мозолями, облегчение наступило с выходом на песочный грунт, до леса оставалось всего ничего, а там и кладбище рядом.

Двигаться по брусчатке в центре строя музыкантов, соблюдая интервал и дистанцию, да ещё и дуть в мундштук овального баритона, при этом слышать номинальный диапазон звучания от большой октавы до Си-бемоль первой октавы.

Ощущать страх от возможных замечаний учителя и, тащить на себе пять кэгэ меди аж целых три километра.

Не каждый выдержит, особенно в одиннадцать лет.

Рядом в округе шли кларнеты и корнеты, флейта и труба, альты и теноры, бас и тромбон, бубен и тарелки, а позади учитель с резной длинной указкой.

И все друг друга должны слушать и слышать!

«Терпеть! Надо терпеть! Ведь на войне все терпели и победили, и я буду победителем. Дед Кушнир всегда говорил, что надо терпеть и, тогда успех придёт. А это и есть самое настоящее чувство победы над собой. Надо учиться побеждать себя терпением. Позавчера в клубе показывали фильм «Разведчики». Им было тяжело. Они победили! Надо побороть трудности, как учитель говорит. А он знает, он во время войны на уральском заводе токарем трудился, всю войну снаряды для пушек и танков точил, — на повороте с Гучковки на Марковку, про себя в который уже раз на такую тему, бодрил размышлениями юный баритон, — так, слева через десять метров дом председателя колхоза. Учитель кричит приготовиться, это будет третий похоронный марш, надо терпеть, плечи болят, губы ноют, в ушах шумит, ступни как ошпаренные, первый раз было тяжело, сегодня уже легче».

Оркестровые занятия проходили два раза в неделю, вторник и четверг, начинались в семь вечера, опоздание считалось смерти подобно. Учитель всех духовиков держал в строгости, атмосфера ничем не отличалась от его уроков физики и музыки. Для всего села стало негласным законом, что у Маслова лучше сидеть тихо и не мешать, любимое выражение «тишина вас спасёт» хоть и вызывало смех, со временем привыкли. Особенно строго каралось опоздание на занятия. В противном случае накроет матом, выставит за дверь, а то и по шее своей длинной указкой огреет, поставит двойку, как итог, «замучаешься пыль глотать» чтобы всё исправить.

Поэтому родители и держали в узде своих детей, чтобы те в школе не шалили, а учителей уважали за их труд. Хорошо, когда есть тот, кто сможет научить их детей хорошему ремеслу.

Духовой оркестр и был тем хорошим ремеслом, настоящая путёвка в жизнь!

Из числа воспитанников есть и те, кто свою будущую профессию не мыслил без оркестра, армейскую срочную проходили в военном оркестре, многие там же и оставались на сверхсрочную службу, некоторые учились в консерваториях, наиболее способные шли в дирижёры.

— Если нет музыкального слуха, нечего делать и в духовом оркестре. Вас всевышний не обидел, слух есть, иначе я не приглашал, — часто любил повторять эти слова Юрий Георгиевич Маслов, и, Петка самый младший в этой компании хорошо понимал его требования, тот случай, когда «молчание золото», — и, коль нам дана такая участь, будем учиться нести людям добро своими деяниями.

В селе с населением чуть более двух тысяч дворов люди умирали не так часто, большинство доживали за девяносто лет. Уход из жизни в таком молодом возрасте ветерана войны, почётного комбайнёра Семёновского района, на шестьдесят восьмом году, как исключение, сказалось осколочное ранение в голову, мелкий кусок железа даже военные московские врачи так и не смогли вытащить.

Оркестр всегда готовился основательно. Репертуар на праздничные мероприятия был более чем обширный. Как только 8 августа по телевизору показали первую серию фильма про Штирлица «Семнадцать мгновений весны», уже на следующий день духовики приступили к изучению мелодии из этого шедевра советского киноискусства. Вечером все ждали девятую серию.

Сегодня, на похоронах ветерана войны, после оружейного залпа из самозарядных карабинов Симонова, за гимном Союза Советских социалистических республик они сыграют и эту новую мелодию.

Конкретно к похоронам оркестранты научились играть «Траурный марш» Шопена и «Реквием» Моцарта. Ещё «Траурный марш» Бетховена и «Реквием» Верди. А также «Траурный марш» Мендельсона.

Для расширения кругозора на репетициях часто звучат «Траурная ода» Стравинского, «Аве Мария» Шуберта, «Прощание славянки» Агапкина.

— Всегда помните наши русские пословицы «Терпение и труд – всё перетрут» или вот ещё, «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», — сделав паузу, учитель задумался.

— Юрий Георгиевич, а вот ещё есть такая пословица, вчера на русском языке слышал «Работа не волк, в лес не убежит», — кларнетист Вася Тишик, настоящий гений своего дела из девятого класса решил пошутить, но, как оказалось, было не до смеха, наступила гробовая тишина.

Все сидели, будто «в рот воды набрали», никто не осмелился нарушить молчание. В школьном коридоре непривычно громко тикали школьные часы времён сталинского дизайна. Прошло не более пяти минут.

— Молодец, Василий! По русскому языку, возможно, будет и пять за знание пословиц, а что будет по физике, завтра на уроке посмотрим.

С того апрельского разговора прошло ровно четыре месяца. Много воды утекло. Духовой оркестр принял участие в сто третьей годовщине со дня рождения Ленина, на День Победы, последний звонок в школе, выпускной вечер и, девять марш-бросков в похоронных процессиях.

— Приготовиться!!!

Прогремели военкоматовские карабинные залпы и, лесную округу заполнил Гимн Советского Союза, Петка со всех сил дул в мундштук своего баритона, внутри звучала песня.

«Я прошу, хоть не надолго, боль моя, ты покинь меня, облаком, сизым облаком ты полети к родному дому, прямо к родному дому, отсюда к родному…».

Дети дули в свои трубы, каждый старался держать ноту общей мелодии, в гроб вогнали последний гвоздь и стали медленно опускать на дно могилы.

Играть в лесном массиве сложнее испытания и не придумать. Эхо разносило мелодию по всему сосновому бору и, одновременно бумерангом возвращало обратно, в ушах музыкантов получалось такое месиво, было не понять, что взяли альты слева, теноры справа, тромбон сзади, кларнеты и корнеты впереди, бас и тарелки глушили все мало-мальски понятные звуки. Кажется, что весь оркестр накрыли вуалью из паутины нот и, выбраться нет никакой возможности.

Петка со своим баритоном стоял в луже, дул в мундштук, ему дела не было до такого неудобства, спасали бабушкины кирзовые сапоги тридцать шестого размера. Терпел! Наконец, последняя нота улетела в лесное эхо, наступила тишина.

Для всех взрослых водку из полулитровых бутылок «Русская» разливали в гранёные рюмки, и пили, молча, не чокаясь. Родственники покойника, как и полагается в таких случаях, стали разносить угощения из конфет и печенья, не забыли и про духовой оркестр.

Белки, много белок, уже сидели на ближайших сосновых и берёзовых ветках, крестах могил, в предвкушении вкусной еды, наиболее смелые начали запрыгивать на плечи тех, у кого уже были в руках сладости и попрошайничать.

Самый старший из музыкантов Толя Минин не решался согнать обнаглевшую пару хвостатых со своего бубна. Те обнаглели до такой степени, что смотрели прямо в его глаза, пришлось отдать все свои угощенья.

Чуть поодаль, из-за других могил и кустов сирени, в зарослях папоротника, видно было, торчащие уши зайцев. Все заметили, как пятиклассник Витя Кушнир прошёл метров двадцать вглубь кладбища и на открытой полянке оставил коробку с конфетами и пряниками для лесных обитателей, прибежавших якобы проводить в последний путь его дедушку.

Тишина продолжалась недолго. Первыми свой голос подали сороки, не остались в долгу и дятлы, но людям уже было не до них. Они, не спеша, обсуждая разные темы по интересам, группами возвращались в дом покойного на поминки, прощальную трапезу в память умершего.

Водитель «газика» в кузове своей машины расставлял скамейки, на этот раз поперёк, на обратном пути до школы он повезёт духовой оркестр.

— Прошу увагы! Хлопци, дякую! Було тяжко, но вы все справились с трудностями, — учитель Маслов по-отечески начал кратко подводить итоги, — завтра видпочиваетэ, а в пятницу всех ждёт приятное событие, наша школа получает пополнение из молодых учителей, выпускников пединститута, семь человек, будем встречать со всем напором нашего духового братства. В четверг проведём репетицию, вспомним школьные мелодии. Всем спасибо! Слушай команду! К машине!

Завершались все духовые мероприятия одинаково, всегда в классе музыки, как в армии после стрельб, только чисткой не личного оружия, а музыкальных инструментов пастой ГОИ, значит, Государственный оптический институт, зелёного цвета, натёртой на шерстяной кусок от солдатской шинели.

Дембельский подарок!

— Кто забыл, повторяю, это шлифовальные и полировальные пасты на основе оксида хрома. Используются для шлифования и полирования стальных сплавов, в том числе и цветных металлов, к коим принадлежат и наши медные духовые музыкальные инструменты, — учитель начал осматривать помещение, все ли пришли, — а теперь, Клёнов, покажи, как ты будешь чистить свой баритон, сегодня твоя очередь сдавать такой зачёт.

Успешно сдав испытание, юный баритон бежал домой смотреть Штирлица и напевал «… дрогнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась висков, и зовёт нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков…». Припев чеканил подошвами своих детских кирзовых сапог неумелым строевым шагом.

Внутри сельского паренька жил настоящий духовой оркестр!

17 апреля 2025 года.

Сергей Роща

Роман

Хабаровск