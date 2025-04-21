Новая пожарная часть № 64 первого отряда Противопожарной службы Хабаровского края открылась вчера в Нанайском районе. Она обеспечит защиту жителей сел Найхин и Даерга, где живут 1511 человек. В части будут нести службу 11 огнеборцев. Их укомплектовали оборудованием и техникой, у пожарных будут две автоцистерны.

С приветственным словом на торжественной церемонии запуска в работу новой пожарной части выступила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.

— На этой неделе в преддверии празднования 376-й годовщины Дня пожарной охраны России мы открыли уже две пожарные части. Это не просто здания, а надёжный щит, который обеспечит защиту наших жителей от огненной стихии, – сказала Ирина Горбачева.

Новое подразделение обеспечит защиту для более чем 1500 жителей района. Средства на постройку нового здания и обеспечение части специализированной техникой были выделены по поручения губернатора края Дмитрия Демешина. На строительство этой части выделено из бюджета 46,2 млн. рублей.

— В целях дальнейшего развития противопожарной службы края в этом году запланировано открытие еще двух подразделений: в селах Краснореченском и Елабуга Хабаровского района, – подчеркнула Ирина Горбачева.

Развитие противопожарной службы Хабаровского края, в том числе создание новых подразделений, осуществляется во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день в противопожарную службу края входит 85 подразделений, численностью 2272 человека, на вооружении которых находится 295 пожарных автомобилей.