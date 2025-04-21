17 апреля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Ритейлсервис 27» (сеть магазинов «Маяк») за нарушение Технических регламентов Таможенного союза при хранении и реализации пищевой продукции. Обществу назначен штраф в сумме 100 тыс. рублей, также оно должно утилизировать продукцию, на которую был наложен арест.

В марте инспекторами Управления Россельхознадзора проведена согласованная с органами прокуратуры внеплановая проверка семи магазинов ООО «Ритейлсервис 27», расположенных в городах Хабаровск и

Комсомольск-на-Амуре.

В ходе проверки в магазинах сети выявлена реализация и хранение без ветеринарных сопроводительных документов почти 5 тыс. банок рыбных и мясных консервов, более 1 тыс. банок сгущенного молока, около 500 упаковок фасованного сливочного масла, 16 упаковок фасованного сыра.

Также инспекторами обнаружена продукция с истекшим сроком годности. Так, в одном из хабаровских магазинов данной сети обнаружен замороженный полуфабрикат «Бифштекс» с датой выработки – декабрь 2024 года. В другом магазине в реализации находилось более 10 кг желтобрюхой камбалы также с истекшим сроком годности.

Кроме того, в торговой сети «Маяк» проведен отбор 17 проб мясной и молочной продукции, которые были переданы на исследование в Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции».

В ходе лабораторных исследований в 2 случаях выявлены несоответствия: в говяжьих котлетах производства ИП Карпова С.М. выявлена ДНК сои, в сливочном масле «Крестьянское» (производитель ООО «Еланский сыродельный комбинат») установлено несоответствие по жирно-кислотному составу.

За многочисленные нарушения требований ветеринарного законодательства 17 апреля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора вынесено постановление о привлечении ООО «Ритейлсервис 27» к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Продукция с истекшим сроком годности и на которую не были предоставлены документы, подтверждающие ее качество и безопасность, возвращена обществу для утилизации или уничтожения.

Кроме того, Управлением Россельхознадзора ООО «Ритейлсервис 27» вынесено предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Общество должно известить ведомство о принятых мерах не позже месяца со дня вынесения представления. Непринятие мер также влечет за собой административную ответственность.