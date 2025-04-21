Передвижной консультативно-диагностический поезд «Святой Пантелеймон» возвращается в районы региона, чтобы оказать комплексную медицинскую помощь жителям. Напомним, что повышение доступности оказания медицинской поддержки в отдалённых населённых пунктах является задачей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В составе «поликлиники на колесах» находится восемь вагонов медицинского назначения: лучевой и функциональной диагностики, два терапевтических вагона, вагон-регистратура, хирургический, лабораторный вагоны, а также вагон-ординаторская. В поезде с этого года работает аптечный пункт. Пройти обследование можно у терапевта, врача-педиатра, эндокринолога, уролога, стоматолога, акушера-гинеколога и других. При необходимости, медики назначат необходимые процедуры, которые выполняются сразу же на месте, например, рентгенография, флюорография, маммография, общеклинические, микроскопические и биохимические исследования. Стать пациентом «Святого Пантелеймона» можно бесплатно, в порядке живой очереди. Для этого необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Первой остановкой в регионе станет посёлок Хор, там медицинский комплекс будет работать 21 и 22 апреля. Далее поезд заедет в Вяземский – 23 апреля, посёлок Розенгартовка – 24 апреля, посёлок Дормидонтовка – 25 апреля.

— Это шестая поездка передвижного консультативно-диагностического центра по Хабаровскому краю – в предыдущих специалисты провели более 16 тысяч анализов и исследований. Благодаря таким рейсам жители труднодоступных и отдаленных населённых пунктов, где отсутствуют врачебные амбулатории и клинико-диагностические лаборатории, могут бесплатно проходить медицинские обследования, — пояснили в краевом министерстве здравоохранения.

Отметим, что особое внимание при разработке и изготовлении «поликлиники на колесах» уделено созданию комфортных социально-бытовых условий для медицинского персонала и железнодорожников, которым в течение длительного времени придется работать и жить вдали от дома. Для этого в поезд включены пассажирские купейные и штабной вагоны, вагон-ресторан и вагон-душевая.