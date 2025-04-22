Госпаблики – официальные аккаунты органов власти в социальных сетях – становятся все более востребованным каналом связи между жителями и государственными структурами. Так, в Хабаровском крае в первом квартале 2025 года органы власти при поддержке Центра управления регионом (ЦУР) отработали более 27 тысяч обращений, поступивших от граждан через социальные сети.

Как пояснили в ЦУР Хабаровского края, работа с обращениями ведется через систему «Инцидент Менеджмент». Алгоритмы системы отслеживают публичные обращения жителей в социальных сетях, после чего операторы и специалисты ведомств рассматривают их и формируют официальный ответ. Это позволяет решать многие проблемы в кратчайшие сроки, без необходимости бумажной переписки или личного визита в учреждение.

– Мы активно используем систему «Инцидент Менеджмент» для мониторинга обращений в соцсетях, чтобы оперативно выявлять и решать проблемы, волнующие жителей нашего региона. Открытый диалог с жителями в соцсетях делает работу органов власти более прозрачной. Это важный элемент эффективной работы государства, – отметила руководитель ЦУР Хабаровского края Ирина Онищук.

Так, лидером по числу сообщений в госпаблики в первом квартале 2025 года стал краевой центр: из Хабаровска поступило более 16 тыс. обращений пользователей. На втором месте – Комсомольск-на-Амуре (3 180 обращений), далее Ванинский (1 269) и Советско-Гаванский (839) районы. Темы, волнующие жителей, остаются прежними: дороги (12 133 обращений), благоустройство (2 542), ЖКХ (2 352), общественный транспорт (1 895), безопасность и правопорядок (1 745).

Активнее всего жители обращаются через Telegram – более 18 тыс. сообщений. Во ВКонтакте и Одноклассники поступило более 9 тыс. сообщений.

Главное преимущество цифрового формата обращений – скорость. В ряде ведомств ответы приходят менее чем за 3 минуты. Например, оперативно реагируют министерство социальной защиты края, администрация Верхнебуреинского района и авиакомпания «ХабАвиа».