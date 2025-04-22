Научно-практический форум «От теории к практике, следуя традициям профессора Сергеева» прошёл в Первой краевой больнице. Помимо теории в программу была включена объёмная практическая часть. Ведущие эксперты с разных регионов проводили мастер-классы прямо из операционной больницы, которые транслировались участникам. Так, например, слушатели форума смогли своими глазами увидеть уникальный метод забора образцов тканей из поджелудочной железы.

— При локализации новообразований в поджелудочной железе добраться до них довольно сложно. Провести, допустим, биопсию просто щипцами мы не можем, потому что глазами это образование не увидеть. Хирургический способ травматичен и не всегда эффективен. А метод сочетания эндоскопического и ультразвукового исследований позволяет хорошо увидеть образование в поджелудочной железе через стенку желудка в 12-ти перстной кишке. Мы можем тоненькой иголочкой забрать образцы тканей для проведения дальнейшего исследования, которое будет определять лечение пациента. Методика уникальна визуализацией, она безопасна и эффективна, — рассказала заведующая отделением эндоскопии Томского областного онкологического диспансера Наталья Ли.

Новый метод уже проходит этап освоения и внедрения в практику хирургов-эндоскопистов Краевой клинической больницы имени Сергеева.

Ключевым блоком крупного мероприятия стал анализ результатов деятельности больницы. Участвующие ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска отметили, что за прошедший год эндоскопическое направление в Первой краевой сильно «шагнуло» вперёд. Кроме того, в лечебном учреждении продолжает интенсивно развиваться рентгенэндоваскулярная хирургия: совсем недавно в работу врачей был внедрён ещё один метод лечения – внутрисосудистое ультразвуковое исследование коронарных артерий. Раньше оперативные вмешательства внутри сосудов сердца проводились под контролем ангиографа, сейчас к нему добавилась ультразвуковая диагностика, благодаря чему медики понимают какой будет прогноз. Смертность при таких оперативных вмешательствах снижается в 2,5-3 раза.

— Коллеги из разных городов также поделились опытом по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для этого используется современная эндоскопическая аппаратура, которая позволяет видеть через кровь, когда это необходимо. Сейчас выполняются операции, которые ещё лет 10-12 назад казались невозможными. Например, существующие методики уже позволяют лечить ожирение второго типа, — прокомментировал доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова в Москве, сопредседатель симпозиума научно-практического форума Евгений Фёдоров.

— Конференция посвящена памяти Сергея Ивановича Сергеева — человеку, который создал нашу больницу. Уже третий год мы проводим этот форум, для того, чтобы профессионально выросли будущие и молодые специалисты, чтобы мы развивались в направлении оказания высокотехнологичной медицинской помощи, и самое главное, чтобы те усилия, которые были приложены для развития больницы, сказались на благополучии, продлении жизни и сохранении здоровья жителей Хабаровского края и не только – у нас появились возможности обеспечения специализированной помощи жителям других регионов, — заключил главный врач Краевой клинической больницы имени профессора С.И. Сергеева Андрей Субботин.

Научно-практический форум «От теории к практике, следуя традициям профессора Сергеева» был посвящен празднованию дня рождения больницы имени С.И. Сергеева. В этом году она отметила 127-летие. За три дня форум охватил порядка тысячи человек со всего региона.