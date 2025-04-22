С 14 по 20 апреля в Хабаровске прошла неделя промышленного туризма – серия профориентационных мероприятий, на которых побывали учащиеся школ, техникумов, коллежей и вузов. Экскурсии для них проводили сотрудники ведущих предприятий и организаций города.
– Проведение недели промышленного туризма в Хабаровском крае является важным шагом в реализации поручений Президента РФ Владимира Путина, направленных на популяризацию рабочих профессий, развитие кадрового потенциала и поддержку отечественной промышленности. Данный проект предоставляет молодым людям возможность познакомиться с работой ведущих предприятий региона, увидеть современные технологии и понять перспективы трудоустройства в промышленном секторе. Реализация стратегии промышленного туризма способствует выстраиванию партнерства между образовательными учреждениями и предприятиями, что позволяет создавать целевые программы обучения и стажировок для студентов, – отметили в краевом министерстве туризма.
В этом году неделя промышленного туризма прошла в регионе уже в третий раз. Ее участники познакомились с производством энергокомплексов, востребованными техническими профессиями, современными технологиями судостроения и секретами работы медиаиндустрии. Также им впервые была предоставлена возможность познакомиться с работой авиационной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, пищевым производством и процессом создания малых архитектурных форм.
Отдельным блоком проведены лекции и мастер-классы в краевом визит-центре «Амурский утес»: о золотодобыче, деревообрабатывающем производстве и хабаровской кинематографии.
– Стратегия развития промышленного туризма является частью комплексного подхода к развитию региона, способствуя повышению уровня занятости, популяризации профессий и укреплению экономического потенциала Хабаровского края. В этом году участникам были предложены новые объекты показа. За неделю лекции и экскурсии посетили более 170 человек, – сообщила и.о. министра туризма края Елена Цымбал.
В профильном ведомстве напомнили, что туроператоры края организуют промышленные экскурсии на предприятия региона на постоянной основе, подробнее узнать об этих предложениях можно на краевом туристическом портале.
Эта запись была опубликована 22.04.2025в 11:17. В рубриках: Общество.
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