С 14 по 20 апреля в Хабаровске прошла неделя промышленного туризма – серия профориентационных мероприятий, на которых побывали учащиеся школ, техникумов, коллежей и вузов. Экскурсии для них проводили сотрудники ведущих предприятий и организаций города.

– Проведение недели промышленного туризма в Хабаровском крае является важным шагом в реализации поручений Президента РФ Владимира Путина, направленных на популяризацию рабочих профессий, развитие кадрового потенциала и поддержку отечественной промышленности. Данный проект предоставляет молодым людям возможность познакомиться с работой ведущих предприятий региона, увидеть современные технологии и понять перспективы трудоустройства в промышленном секторе. Реализация стратегии промышленного туризма способствует выстраиванию партнерства между образовательными учреждениями и предприятиями, что позволяет создавать целевые программы обучения и стажировок для студентов, – отметили в краевом министерстве туризма.

В этом году неделя промышленного туризма прошла в регионе уже в третий раз. Ее участники познакомились с производством энергокомплексов, востребованными техническими профессиями, современными технологиями судостроения и секретами работы медиаиндустрии. Также им впервые была предоставлена возможность познакомиться с работой авиационной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, пищевым производством и процессом создания малых архитектурных форм.

Отдельным блоком проведены лекции и мастер-классы в краевом визит-центре «Амурский утес»: о золотодобыче, деревообрабатывающем производстве и хабаровской кинематографии.

– Стратегия развития промышленного туризма является частью комплексного подхода к развитию региона, способствуя повышению уровня занятости, популяризации профессий и укреплению экономического потенциала Хабаровского края. В этом году участникам были предложены новые объекты показа. За неделю лекции и экскурсии посетили более 170 человек, – сообщила и.о. министра туризма края Елена Цымбал.

В профильном ведомстве напомнили, что туроператоры края организуют промышленные экскурсии на предприятия региона на постоянной основе, подробнее узнать об этих предложениях можно на краевом туристическом портале.