В Хабаровском крае проект «Отдыхаем в крае» реализуется уже три года. Подводя промежуточные итоги, в министерстве туризма региона отметили, что он стал эффективным инструментом поддержки туристического бизнеса и развития внутреннего туризма в крае.

– Проект объединил представителей туристической отрасли: туроператоров, отельеров, владельцев глэмпингов и баз отдыха, рестораторов, горнолыжные курорты, музеи и другие предприятия. За три года более 90 партнеров смогли предложить гостям и жителям края свои туристические продукты, – отметили в министерстве.

Напомним, что задача проекта «Отдыхаем в крае» – сделать путешествия по региону доступнее. Региональный минтуризма совместно с представителями турбизнеса разрабатывает и продвигает доступные, недорогие предложения и варианты отдыха. Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию новых направлений, таких как промышленный туризм. На многие продукты проекта распространяется скидка по промослову «Минтур».

– Проект востребован у жителей и гостей региона, и, конечно, будет продолжен. Уже сейчас идет его интеграция с другой инициативой, которая запущена в 2024 году, – проектом «Паспорт Дальневосточника». Почти все партнеры «Отдыхаем в крае» уже подключились к нему, – добавили в минтуризма.