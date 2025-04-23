В Хабаровском крае проект «Отдыхаем в крае» реализуется уже три года. Подводя промежуточные итоги, в министерстве туризма региона отметили, что он стал эффективным инструментом поддержки туристического бизнеса и развития внутреннего туризма в крае.
– Проект объединил представителей туристической отрасли: туроператоров, отельеров, владельцев глэмпингов и баз отдыха, рестораторов, горнолыжные курорты, музеи и другие предприятия. За три года более 90 партнеров смогли предложить гостям и жителям края свои туристические продукты, – отметили в министерстве.
Напомним, что задача проекта «Отдыхаем в крае» – сделать путешествия по региону доступнее. Региональный минтуризма совместно с представителями турбизнеса разрабатывает и продвигает доступные, недорогие предложения и варианты отдыха. Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию новых направлений, таких как промышленный туризм. На многие продукты проекта распространяется скидка по промослову «Минтур».
– Проект востребован у жителей и гостей региона, и, конечно, будет продолжен. Уже сейчас идет его интеграция с другой инициативой, которая запущена в 2024 году, – проектом «Паспорт Дальневосточника». Почти все партнеры «Отдыхаем в крае» уже подключились к нему, – добавили в минтуризма.
Эта запись была опубликована 23.04.2025в 11:34. В рубриках: Общество.
- Третья неделя промышленного туризма прошла в Хабаровске
- Более 27 тысяч обращений поступило в органы власти Хабаровского края через соцсети в этом году
- Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» вновь начинает работу в Хабаровском крае
- В Хабаровском крае Россельхознадзором за допущенные нарушения сети гипермаркетов «Маяк» назначен штраф в 100 тысяч рублей
- Еще одну пожарную часть открыли в Хабаровском крае