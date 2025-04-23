В Хабаровском крае за первый квартал 2025 года в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в эксплуатацию введено 162 тыс. кв. метров жилья, что составило 168 % к аналогичному периоду 2024 года. Из них 70,8 тыс. кв. метров в многоквартирных домах и более 90 тыс. кв. метров в сфере индивидуального жилищного строительства.

Как сообщили в краевом министерстве строительства, в 2025 году перед строительной отраслью региона поставлена задача построить и ввести в эксплуатацию не менее 510 тыс. кв. метров.

— Мы отмечаем тенденцию роста строительства объектов индивидуального строительства. Предполагаем, что это может быть связано со вступлением в марте этого года закона о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Подрядчик получит оплату своей работы только после завершения строительства. Кроме того, счет эскроу будет застрахован ГК «Агентство по страхованию вкладов» на сумму до 10 млн рублей. При этом возведение таких жилых домов должно осуществляться с использованием домокомплектов или типового проекта, — рассказали в минстрое края.

В 2024 году в Хабаровском крае в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в эксплуатацию введено 527,4 тыс. кв. метров жилья, из них 317,4 тыс. кв. метров в многоквартирных домах и более 210 тыс. кв. метров в сфере индивидуального жилищного строительства. С 2025 года началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который также направлен на улучшение жилищных условий россиян.