Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия,в утреннее время 23 апреля 2025 года произошло возгорание дачного деревянного дома в СНТ Металлург-2 в Комсомольском районе. В ходе тушения пожара обнаружено тело восьмилетнего мальчика. Его родители госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь. Причины пожара устанавливаются.

Следственной группой с участием следователя-криминалиста и дознавателей МЧС России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся следственные и иные процессуальные действия.