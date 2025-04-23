Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия,в утреннее время 23 апреля 2025 года произошло возгорание дачного деревянного дома в СНТ Металлург-2 в Комсомольском районе. В ходе тушения пожара обнаружено тело восьмилетнего мальчика. Его родители госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь. Причины пожара устанавливаются.
Следственной группой с участием следователя-криминалиста и дознавателей МЧС России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводятся следственные и иные процессуальные действия.
Эта запись была опубликована 23.04.2025в 16:26. В рубриках: Общество.
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