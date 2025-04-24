Активно и интересно провести выходные дни предлагают жителям и гостям региона партнеры проекта «Отдыхаем в крае». Так, 27 апреля в Комсомольске-на-Амуре уже в третий раз пройдет гастрономический фестиваль «День Пельмень» (0+). Мероприятие начнется в 11:00 и пройдет на площади Драматического театра.

– Гости гастрофестиваля смогут продегустировать пельмени с самыми разными начинками. Также их ждут игры, спортивные соревнования, мастер-классы, творческие конкурсы, продажа изделий декоративно-прикладного творчества и другие активности. В этом году на софинансирование проведения фестиваля из бюджета края выделена субсидия 200 тыс. рублей, – отметили в министерстве туризма Хабаровского края.

На экскурсии в Петропавловский монастырь (12+), который находится на берегу одноименного озера, расскажут о том, как пришло православие на Дальний Восток. Гости посетят два храма, узнают историю обители и познакомятся с ее укладом, а затем смогут зайти в иконную лавку и чайный домик, чтобы приобрести выпечку и молочную продукцию монастыря. Будет доступна скидка по промослову «Минтур». Выезд из Хабаровска в 12:30.

– 29-го и 30 апреля любителей активного отдыха приглашают на пешую прогулку по тропам Хехцира (6+). Участников ждет треккинг по живописному лесу, посещение двух небольших пещер, исследование бункера, а также подъем на две горы, с которых открывается панорама Хехцира. Маршрут подходит практически для всех возрастов. Автобус с экскурсантами выезжает в 10:00 от остановки «Кооперация», – отметили в краевом министерстве туризма.

27 апреля все желающие также могут посетить «Голос Хехцира» (0+) – единственную улиточную ферму на территории Дальнего Востока. На ферме выращивают средиземноморского моллюска Muller, который славится своими полезными свойствами. Посетители увидят пробуждение улитки, услышат рассказ о том, как ее выращивают. Также у участников экскурсии будет возможность попробовать улитку в соусе. Выезд из Хабаровска состоится в 13:00, предусмотрен транспорт в обе стороны. При оплате доступна скидка по промослову «Минтур».

25 апреля состоится производственная экскурсия по трикотажной фабрике (6+). Посетителям покажут видеопрезентацию фабрики, этапы производства, цеха и склад. Также гости смогут приобрести продукцию фабрики в фирменном магазине. Начало в 13:30. При оплате предоставляется скидка по промослову.

– Насладиться красотами природы и пообщаться с обитателями мини-фермы «Пупухи» (0+) смогут все желающие 26 апреля. Мероприятие будет интересно не только детям, но и родителям. В программу посещения мини-фермы входят: сама экскурсия, угощения для животных, фотозоны, чаепитие с выпечкой. Начало мероприятия в 10:00, – добавили в министерстве.