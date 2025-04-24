Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, з» ч. 2ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По версии следствия,в Хабаровске в ночь на 9 апреля 2025 года двое мужчин и несовершеннолетний 2007 г.р. похитили знакомого 2003 г.р.,применив к нему насилие. Потерпевшего поместили в автомобиль и вывезли в карьер, расположенный в районе села Некрасовка Хабаровского района.Мужчину оставили в строении для охраны, где он был впоследствии обнаружен и освобожден.

При активном участии сотрудников УМВД России по городу Хабаровску своевременно установлены причастные к совершению преступления лица. В ходе расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия. Судом мужчинам и несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.