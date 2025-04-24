X5 Group в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» откроет на площадке «Ракитное» распределительный центр площадью 49 тыс. квадратных метров. Проект предполагает складскую обработку продукции торговой сети «Пятёрочка». Открытие комплекса запланировано на конец 2025 года. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор создает 471 рабочее место.

— Инвестиционный проект подразумевает открытие распределительного центра в Хабаровском крае для торговой сети «Пятёрочка», который будет снабжать товарами все регионы Дальнего Востока, где присутствуют магазины компании: Хабаровский, Приморский край, ЕАО, Амурскую область, а также будущие проекты в других дальневосточных субъектах. Открытие комплекса будет способствовать развитию ритейла на Дальнем Востоке и выстроит более эффективную продуктовую логистику в регионе, а также создаст порядка 500 рабочих мест. Распределительный центр «Пятёрочки» площадью 49 тыс. метров квадратных станет первым мультитемпературным логистическим центром на Дальнем Востоке, в котором будут размещены цех газации фруктов, цех частичной переработки вторичного сырья, площадка сервиса 5Post. Центр рассчитан на обработку 75 тыс. тонн продукции в месяц, — рассказал исполнительный директор территории Дальний Восток торговой сети «Пятёрочка» Антон Безрядин.

Антон Безрядин отметил, что в статусе резидента ТОР компания сможет получить налоговые льготы, административные преференции, а также всестороннюю поддержку со стороны КРДВ.

Как отметили в Министерстве экономического развития Хабаровского края, в рамках преференциального режима ТОР «Хабаровск» реализуется 8 инвестиционных проектов по строительству и развитию распределительных и логистических центров с общим объемом инвестиций более 17 млрд рублей. Логистическая отрасль региона продолжает активно развиваться. Резиденты создают современные распределительные центры и склады, что укрепляет позиции региона как ключевого транспортного узла Дальнего Востока.

— Резидентам ТОР доступны сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, возможность получения земли и инфраструктурной поддержки, применение процедуры свободной таможенной зоны, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие эффективные инструменты для ускоренного старта и комфортного ведения бизнеса. Механизмы государственной поддержки в сочетании с возможностями ритейлера федерального уровня позволят оптимизировать логистические процессы, значительно расширить товарное предложение и обеспечить жителей региона качественной продукцией по доступным ценам, — рассказала директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.

Напомним, в 2022 году на Восточном экономическом форуме X5 Group заключила соглашение о сотрудничестве с КРДВ, предполагающее начало операционной деятельности компании в Дальневосточном федеральном округе.