Специалисты Хабаровского управления автомобильных дорог и представители ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжают гарантийный осмотр дорог, отремонтированных в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который завершился в 2024 году. Напомним, с этого года ремонт дорог проходит по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Обновленные по дорожному нацпроекту объекты находятся на гарантии в среднем в течение 5 лет после их сдачи в эксплуатацию. При выявлении замечаний подрядные организации несут обязательства по их устранению.

В Хабаровском районе проверку прошла региональная дорога «подъезд к селу Мирное». Она обеспечивает транспортную доступность села Чистополье, соединяет федеральную магистраль «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре» с селами Галкино, Константиновка и Смирновка.

Дорога протяженностью в 6 км была отремонтирована по нацпроекту в 2022 году. Здесь восстановили земляное полотно, уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия, выполнили ремонт водопропускных сооружений и примыканий, установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

– Комиссия проверила состояние магистрали, при участии подрядчика выявлены продольные и поперечные трещины в дорожном полотне. Это эксплуатационные дефекты, возникающие из-за внешних факторов – колебаний температуры и динамических нагрузок. Дорожники уже приступили к их ликвидации, своевременная реакция позволяет купировать развитие более серьезных и дорогостоящих в ремонте повреждений, – рассказали в региональном минтрансе.

В весеннюю распутицу на краевых дорогах общего пользования действуют временные ограничения движения транспортных средств. В это время предельно допустимые для проезда нагрузки по всем видам транспорта на дорогах 2 и 3 категорий составляют 6 тонн на ось, а на дорогах 4 и 5 категорий – 4 тонны на ось. Это позволяет предотвратить снижение несущей способности дорожного покрытия из-за переувлажнения земляного полотна.

Напомним, что в этом году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтируют более 143 км дорог и свыше 1200 погонных метров мостовых сооружений.