Дорожные службы продолжают реконструкцию моста через реку на краевой автомобильной дороге «подъезд к п. Озерпах». Искусственное сооружение соединяет Николаевск-на-Амуре с 5 населенными пунктами – поселком Чныррах, селами Красное, Озерпах, Оремиф и Тнейвах.

Напомним, что видеовопрос о состоянии сооружения и планах по его ремонту был задан жителем Николаевского района в ходе «прямой линии» главы региона Дмитрия Демешина в октябре прошлого года.

Мостовой переход будет выполнен в виде арки МГК (металлической гофрированной конструкции) на железобетонном основании, на 64 сваях. Уже выполнено устройство котлов под фундамент моста, монтаж железобетонных свай, а также заливка ростверков бетоном.

– В настоящий момент специалистами подрядной организации завершается сборка металлической гофрированной конструкции, на дно русла для предотвращения размыва уложены матрацы Рено с каменным заполнителем. После этого работники приступят к гидроизоляции смонтированных металлических конструкций, – рассказали в региональном минтрансе.

Сейчас работы проводятся с опережением графика. Срок завершения реконструкции согласно контрактным обязательствам – в 2026 году.