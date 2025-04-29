С 12 по 18 июня впервые в Хабаровске пройдет I Фестиваль новой музыки. Яркое музыкальное событие лета, организованное Хабаровской краевой филармонией и Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры России, представит самые разные направления современной академической музыки и познакомит слушателей с сочинениями наших современников.

В программу фестиваля, помимо концертов, добавлен образовательный блок – творческая лаборатория «Музыка в процессе», включающая в себя мастер-классы, публичные встречи и лекции. Лаборатория позволит погрузиться в процесс создания музыки – от идеи до ее воплощения, из первых уст узнать, как рождаются современные музыкальные произведения. Это площадка для диалога между профессионалами и любителями, где каждый найдет что-то новое и вдохновляющее.

Мероприятие будет состоять из двух блоков: мастер-классы для профессиональной аудитории и публичные встречи для всех желающих. Молодым авторам и музыкантам города представится возможность поработать с ведущими российскими исполнителями, композиторами и звукорежиссерами.

16 июня в филармонии звукорежиссер Московской консерватории имени П.И. Чайковского, преподаватель кафедры музыкальной звукорежиссуры РАМ имени Гнесиных, лауреат международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук» Михаил Спасский проведет серию мастер-классов для звукорежиссеров и поделится опытом, секретами и нюансами записи современной и камерной акустической музыки.

13, 15 и 16 июня в студии телеканала «Хабаровск» пройдут паблик-токи с композитором Денисом Хоровым, звукорежиссером Михаилом Спасским, исполнителями Ириной Стачинской (флейта), Зариной Шиманской (фортепиано) и Константином Захарато (балалайка). Вход свободный, по предварительной регистрации в кассе концертного зала.

– Мы рады представить первый Фестиваль новой музыки в Хабаровске! Это значимое событие для Дальнего Востока. Впервые современная академическая музыка зазвучит здесь в таком масштабе. Фестиваль станет мостом между традициями и инновациями, между композиторами, исполнителями и публикой. Мы верим, что фестиваль вдохновит многих на открытие новых граней музыкального искусства и станет началом долгого и плодотворного диалога, объединит профессионалов и любителей, традиции и современность, идеи и их воплощение, – отметил генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

Фестиваль откроется 12 июня в Большом зале филармонии, где в исполнении Русского оркестра прозвучит премьера молодого российского композитора Дениса Хорова «Post неоклассика» для солистов и оркестра русских народных инструментов, которое представляет собой своеобразный проект фольклорных транскрипций в стиле неоклассики.

17 июня пройдет концерт камерной музыки «Новое. Лицом к лицу», в котором прозвучат произведения современных российских композиторов Кузьмы Бодрова, Александра Чайковского, Ефима Броннера, Елены Фирсовой, Евгения Петрова для инструментальных ансамблей различного состава. Солистами выступят Ирина Русу (скрипка), Зарина Шиманская (фортепиано), Ирина Стачинская (флейта), Марина Арькова (виолончель), Вера Башняк (фортепиано), Константин Захарато (балалайка). Особенностью вечера станет необычное пространственное решение: слушатели будут располагаться непосредственно на сцене и получат возможность наблюдать за музыкантами в непривычном ракурсе и прочувствовать особую атмосферу творческого процесса.

18 июня состоится закрытие Фестиваля. В Большом зале Хабаровской филармонии Дальневосточный академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера Антона Шниткина представит сочинения Яна Круля, Евдокии Сандлер, Дениса Хорова и Александра Чайковского. В афише вечера заявлены семь произведений современных композиторов – представителей направления новой музыки, в том числе мировые премьеры.

Парад музыкальных новинок, нестандартные авторские идеи, поиск современных звучаний, необычные способы сценического воплощения, творческое общение и свежие эмоции – все это воплотит I Фестиваль новой музыки в Хабаровске.