В Дальневосточном художественном музее открылась масштабная выставка «Восточная церемония» из собрания Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (г. Владивосток) и собственного фонда. Выставочный проект организован в рамках программы Российско-Китайского форума, который пройдет в Хабаровске с 19 по 20 мая. Экспозиция будет доступна для всех желающих с 24 апреля по 8 июня.

– Разделы выставки представят три направления в производстве фарфора: создание белофонных и цветных ваз с ярким декором; образы богов и людей, воплощенные в скульптуре; освоение древней техники покрытия глиняных изделий селадоновой глазурью. Главные экспонаты выставки – фарфоровые вазы с классическими сюжетами китайской живописи: «горы-воды», «цветы и птицы», «мудрецы», «играющие дети», – рассказала Ольга Зотова куратор проекта, старший научный сотрудник музея-заповедника Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева.

Коллекция представляет посетителям 45 изысканных предметов фарфора конца XIX – начала XXI века из собрания Музея-заповедника истории Дальнего Востока, а также более 50 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов ДВХМ. Она знакомит с историей искусства, возникшего в Китае, но затем распространившегося на соседние страны Азии, в том числе на Корею, Вьетнам и другие. Название «Восточная церемония» отсылает к философии неспешного ритуала, который тесно связан с образом жизни, где важным является не только чаепитие, но и умение наслаждаться окружающей повседневностью.

Напомним, Российско-Китайский форум станет одной из важнейших площадок для расширения современного экономического, технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества, стимулирования национального экспорта и создания новых точек роста России и КНР, а также укрепление прямых контактов между предпринимателями и представителями органов власти двух стран.

Организатором Российско-Китайского форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ВЭБ.РФ.

Оператор форума — Фонд Росконгресс.