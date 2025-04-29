Ежегодно 28 апреля празднуется День работников скорой помощи. Круглосуточно справляться горожанам с экстренными ситуациями помогает Станция скорой медицинской помощи. Ежедневно здесь на дежурство выходит около 45 бригад, каждые из которых выполняют 15-17 вызовов в сутки – суммарно это около 750 вызовов в день. Благодаря постоянному профессиональному развитию в 2024 году количество успешных реанимаций увеличилось в два раза, что отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как подчеркнули в краевом минздраве, сегодня на хабаровской Станции скорой медицинской помощи трудится около 840 человек. Среди них 84 врача, 260 водителей медицинского транспорта, более 400 медиков среднего звена и другой персонал учреждения.

Справляться с нагрузкой помогают и молодые специалисты. В учреждении работают более 40 студентов ДВГМУ, многие остаются после окончания вуза. Например, сейчас ординатуру проходят шесть действующих специалистов Станции. Уже через год коллектив приобретет трех реаниматологов, двух врачей скорой помощи и педиатра.

Немало в штате Станции и тех, кто выбрал «скорую помощь» своим делом жизни. Среди таких сотрудников — Нина Грибова, посвятившая этой деятельности 47 лет. Она пришла молодым врачом. Отработав два года, стала заведующей краснофлотской подстанции, совмещала руководящую должность с работой в бригаде. Долгое время трудилась заместителем главного врача по медицинской части. Сейчас Нина Грибова продолжает свое дело заведующей организационно-методическим отделом. Он занимается анализом деятельности «скорой помощи» и внутренним контролем — следит за правильностью оказания медицинской помощи.

Отточить действия при экстренных случаях медикам помогает и симуляционный класс при учреждении. Изначально он открывался для отработки реанимационных пособий, но за три года работы спектр занятий значительно расширился.

— К нам приезжают специалисты с других баз, проводят занятия. Они очень довольны классом, потому что в нем есть практически все: мультимедийное сопровождение, вся аппаратура, которая должна быть на скорой помощи. Мы постоянно обновляемся – недавно приобрели полноростовую куклу для отработки реанимационных пособий. Это дает свои результаты и отражает эффективность симуляционного класса. За прошлый год количество успешных реанимаций увеличилось в два раза, — рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Анатолий Шеленок.

Увеличить количество спасенных жизней бригаде «скорой помощи» удалось в том числе благодаря освоению современных методик. Например, тромболитическая терапия, которая заключается в введении специальных лекарственных средств, в ряде случаев, позволяющих восстановить кровоток в критически пораженных сосудах сердца, обеспечить снятие болевого синдрома и осуществить безопасную доставку больного в лечебные учреждения. Методика позволяет обеспечить скорейшее выздоровление больных, снизить инвалидизацию пациентов и даже смертности. Препараты для тромболитической терапии закупаются из средств ФОМС.

Помимо этого, в числе обновлений учреждения — 14 новых легковых автомобилей, полученных в 2024 году. Кроме того, по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в начале 2025 года Станция получила 14 автомобилей «скорой помощи». Также в текущем году ожидается очередное пополнение автопарка – шесть легковых машин и три автомобиля реанимации. Средства на медицинский транспорт выделены из краевого бюджета.