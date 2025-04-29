В первом квартале 2025 года в пункте пропуска Аэропорт Хабаровск границу пересекли более 80 тысяч пассажиров.
Рост пассажиропотока обусловлен открытием новых туристических направлений, например Вьетнам, а также увеличением частоты чартерных и регулярных международных рейсов по уже существующим маршрутам.
Основными туристическими направлениямистали —Таиланд (Бангкок, Пхукет, Паттайя) и Китай (Пекин, Харбин, Санья, Цзямусы).
Как рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Хабаровск Андрей Бурдаков, вместе с увеличением пассажиропотока возросло и количество нарушений, допускаемыхпассажирами при пересечении границы. За этот период таможенники в отношении физлиц возбудили 30 административных дел. Наиболее распространёнными нарушениями остаются ввоз холодного оружия, среди которых чаще всего фиксируются кастеты, ножи, телескопические дубинки, сурикены, табачной продукции, сверх установленных норм, а также товаров, не предназначенных для личного пользования, включая коммерческую продукцию.
Эта запись была опубликована 29.04.2025в 16:59. В рубриках: Общество.
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