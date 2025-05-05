Россельхознадзор возобновил работу в пункте пропуска через госграницу «Покровка» в Хабаровском крае

29 апреля в связи с началом навигации на реке Уссури государственные инспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора возобновили работу в пункте пропуска через госграницу «Покровка» в Хабаровском крае.

Возобновился государственный контроль по пропуску транспортных средств, грузов и пассажиров. В первый же день после начала работы были досмотрены четыре автобуса с туристами: два из России и два из Китая.

В ходе досмотров ручной клади туристов из КНР нарушений не выявлено.

Напоминаем о действующих фитосанитарных требованиях при ввозе подкарантинной продукции в багаже и ручной клади. В частности, семенной и посадочный материал разрешен к ввозу только при наличии фитосанитарного сертификата.

Разрешены к ввозу в багаже и ручной клади без предъявления фитосанитарного сертификата не более 5 кг свежих фруктов, овощей и ягод.

Тыквы, арбузы и дыни разрешаются к ввозу – не более одной штуки каждого вида продукции.