Дата | 05.05.2025 В рубриках: Общество
Спасибо, Великой Победе! Интернет-выставка живописи разных жанров посвящается 80-летию Великой Победы. Живопись, холст, масло. Военный художник Роща Сергей Алексеевич.
Эта запись была опубликована 05.05.2025в 15:53. В рубриках: Общество.
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