Спасибо, Великой Победе! Интернет-выставка живописи разных жанров посвящается 80-летию Великой Победы. Живопись, холст, масло. Военный художник Роща Сергей Алексеевич.

Эта запись была опубликована 05.05.2025в 15:53. В рубриках: Общество.