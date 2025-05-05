Память о китайском народном добровольце (Ткачёв Владимир Иванович 1927-2011). Интернет-выставка фотографий к 80-летию Великой Победы. Военный фотограф Роща Сергей Алексеевич. Фото, сентябрь 2010 года, площадь Славы, Хабаровск.

Эта запись была опубликована 05.05.2025в 15:57. В рубриках: Общество.