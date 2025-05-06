Мероприятия Недели охраны труда – 2025 прошли в Хабаровском крае. Они приурочены ко Всемирному дню охраны труда и прошли под девизом «Безопасный труд – цена жизни и здоровья!».

В этом году Неделя вышла за рамки края, охватив регионы России от Дальнего Востока до центральной части страны. Спикерами мероприятий стали эксперты в области охраны труда из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Приморского края и других субъектов Российской Федерации.

– Мы заметили большой интерес специалистов по охране труда по всей стране. Они стремятся расширить круг общения и обсудить важные вопросы безопасности трудящихся, – отметила начальник отдела условий и охраны труда комитета по труду и занятости населения правительства края Наталья Масленко.

Неделя вызвала большой отклик жителей региона: всего на площадках муниципальных образований проведено свыше 140 различных мероприятий, участие в которых приняли более 6 тысяч человек. За это время на предприятиях края прошли мастер-классы, деловые игры, конкурсы, вебинары, дискуссионные встречи, семинары, конференции, выставки, способствующие повышению уровня осведомленности о безопасном труде.

В рамках мероприятия состоялась краевая акция «Охрана труда – основа жизни и будущего каждого!». В трудовых коллективах были организованы информационные беседы, раскрывающие культуру безопасного труда, флешмобы и викторины, посвященные охране труда, а также производственная гимнастика.

Как рассказали в профильном ведомстве, особенно ярко прошли мероприятия молодежной программы, направленные на формирование устойчивых привычек безопасности среди будущих поколений. Молодежь края получила возможность лично познакомиться с предприятиями своего региона, посмотреть, как устроены современные производства и понять, почему соблюдение правил безопасности важно именно там, где начинаешь свою карьеру.

В торговом центре «Броско Молл» все желающие смогли ознакомиться с выставкой, приуроченной к Неделе охраны труда – 2025. На ней были представлены работы победителей и призеров ежегодного краевого конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей».