В Хабаровском крае завершаются весенние паводки. Как информирует дежурно-диспетчерская служба правительства края, на территории региона подтоплений нет. На Амуре у Хабаровска уровень воды выше нормы на 1,5 м, в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается. Краевые спасатели продолжают наблюдать за ситуацией.

В крае на реках преобладает повышенная водность, местами средняя. Уровни воды около и выше нормы на 0,4–1,0 м, на реке Мая – на 1,7–2,6 м. На южных реках проходят дождевые паводки, отмечаются подъемы уровней воды на 30–47 см/сутки.

Редкий ледоход наблюдается на реке Мая, в сроки близкие к обычным отмечается ледоход на озерной части Бурейского водохранилища у села Чекунда. Остальные реки края очистились ото льда.

Подтоплена пойма рек Уссури, Подхоренок, Матай, Катэн, Кия, Сукпай, Кур, Манома, Амгунь на глубину 0,1–0,3 м.

– В крае завершается весеннее половодье, почти все реки освободились ото льда – это южные и центральные районы. Мы напоминаем о мерах безопасности на воде. В группе риска – рыбаки, охотники и туристы, путешествующие по тайге. За нарушение правил безопасности на воде предусмотрены административные штрафы, – сообщил первый заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко.

Спасатели призывают жителей края быть осторожными и не подвергать себя опасности. Родителей просят следить за детьми и не отпускать их одних к рекам и озерам. За нарушение правил поведения на водоемах также предусмотрены штрафы.

В случае возникновения опасных ситуаций необходимо немедленно звонить по единому номеру вызова оперативных служб «112».