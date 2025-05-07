Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора при проведении досмотра экспортных партий лесопродукции в Солнечном районе Хабаровского края выявлены карантинные вредители леса.

В частности, при проведении досмотра экспортных партий пиломатериалов из ели объемом 98 кубометров обнаружена жизнеспособная личинка малого елового черного усача (Monochamus sutor Linnaeus).

Лесопродукция заготовлена в Кербинском и Омальском лесничествах и предназначена для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Наличие карантинных вредителей леса подтверждено лабораторными испытаниями Дальневосточного филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР». Малый черный еловый усач является карантинным объектом для России и Китая.

В связи с несоответствием продукции фитосанитарным требованиям Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора приостановлен выпуск партий в оборот.

Экспорт пиломатериалов возможен после проведения обеззараживания.

Отметим, черные усачи рода Monochamus (большой черный еловый усач и малый черный еловый усач) являются одними из самых опасных вредителей хвойной древесины, включенными в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза».