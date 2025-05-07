В преддверии главного праздника – Дня Великой Победы – губернатор Дмитрий Демешин встретился с людьми, чьи жизни и подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны.

5 мая Хабаровский специальный дом ветеранов №1 отметил 20-летие со дня своего основания. Сегодня здесь проживают 432 пожилых гражданина, среди которых ветераны войны и труда, а также дети войны. Эти люди продолжают активно участвовать в жизни общества, помогая фронту. Они плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь для мирных жителей освобожденных территорий, а в пошивочном цехе изготавливают маскировочные костюмы, толстовки, балаклавы – все то, что необходимо защитникам Отечества на передовой.

Обращаясь к участникам торжественного собрания, Дмитрий Демешин подчеркнул:

– Долг нашего общества – заботиться о каждом из вас. Наши воины, как и вы в свое время, с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Передавая гуманитарную помощь, вы отправляете и письма школьников, которые бойцы читают вечерами при свете окопной свечи. Спасибо всем, кто не остается в стороне. Ведь воспитание патриотизма и любви к Родине – это не абстрактные термины. Это в первую очередь ваш жизненный опыт, который должен проецироваться на современное поколение. Мы гордимся вами, нашим героическим прошлым и с уверенностью смотрим в будущее!

Особые поздравления в этот день прозвучали в адрес Зинаиды Александровны Свиридовой, отметившей 92-й день рождения.

– Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Пусть этот замечательный день придаст вам новых сил, согреет любовью и заботой близких. Счастья вам, здоровья и самых долгих лет жизни! – обратился к ветерану труда губернатор.

В завершение встречи глава края Дмитрий Демешин пожелал всем ветеранам крепкого здоровья, сил, внимания родных и близких людей, а также поблагодарил их за ту посильную помощь, которую они оказывают защитникам Родины уже нашего времени.