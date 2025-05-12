С Днём Великой Победы! Интернет-выставка фотографий трофейной вражеской военной техники. Военный фотограф Роща Сергей Алексеевич. Площадка Арены «Ерофей». 9 мая 2025 года.

Эта запись была опубликована 12.05.2025в 09:32. В рубриках: Армия.