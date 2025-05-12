Глава семнадцатая «Заставить победить». Странно как-то всё перевернулось, с ног на голову, хвалёные ленинградские белые ночи растворились в пасмурной непроглядной, от только что ночью прошедшего ливня, дымке. Ветер с Финского залива настойчиво гнал серо-синие тучи на юго-восток, вдали над противоположной через плац казармой четвёртого курса появился первый просвет небесной синевы, покрытой, слегка казалось размытыми на холсте пушинками, белых, как снежинки, облаков.

«Надо же, только сегодня на третье утро впервые услышал стук колёс электричек и поездов. Шумное место, не привыкать, дома под окном с третьего этажа коммуналки постоянно набирая или убавляя скорость, по-особому гудят общественные троллейбусы и автобусы, реже служебный транспорт и почти отсутствует личный. Да, повезло вчера с кроссом, пробежали без дождя, весь наш последний забег уложился в норматив. После уже не бегали. Мои земляки Белов из двадцать второй русской школы и Буров из третьей русско-еврейской школы, хоть и не спортсмены, нормативы сдали, все трое бежали в разных группах. Отец «белого» доволен, вчера деликатесы ели заслуженно. Сегодня первый экзамен, письменный, сочинение на русском языке или изложение, кто из национальной школы. Каждый следующий через два дня, математика, история и география. Интересно, а кто будет принимать экзамены, откуда преподаватели? Хотя, какая разница, всё равно никто не поможет».

— Какое военное училище выбрал? Надо в военкомат сообщить.

— Хорошо, папа. Подожди, не мешай. А ты куда предлагаешь?

— Если туристом, то особо не имеет значения. Мог бы и «квирту», рядом. Когда мы с мамой учились в киевском политехе, факультет радиоэлектроники, сотрудничали с ними, обмен опытом. В Сирии много выпускников из этого военного училища. А твой друг Пушкарёв записался в пограничные войска. Хотя, этот Афганистан не на один год. Мои ощущения основаны на длительной командировке в Сирии, по сути, с мамой были на войне. Плюс на заводе совсекретную информацию доводят, у меня допуск есть. Ведь американцы после поражения во Вьетнаме взяли за правило воевать чужими руками, примерно лет шесть тому в соседней с Сирией стране создали свои первые группы боевиков, часть отправили в Афганистан. Правительство афганцев много раз обращалось к нашей стране за помощью и, только точно не помню с семидесятого разу дали добро. Дней пять, как войска ввели, ограниченный контингент. Что будет дальше, не знаю.

— Я вот что решил! В справочнике нашёл, где дед Пётр, твой отец, служил срочку, да и перед тем, как пойти воевать на финскую войну, там же, в Горелово под Ленинградом, указано военно-политическое училище противовоздушной обороны. Туда и буду поступать, — Петка начал искать в справочнике страницу, — вот, смотри, адрес 198324, Ленинград, ЛВВПУ ПВО. Как тебе мой выбор?

— Если получишь диплом, будешь «инженер человеческих душ», — видно, что инженер в космической радиоэлектронике, один из разработчиков блока отделения первой ступени ракеты остался доволен выбором сына, — красивый город, Эрмитаж, Русский музей. Не пропадать же даром умение играть на скрипке, аккордеоне и так далее. Да и живопись, холст, масло, зря тебя дедушка еврей всему учил за наши деньги?

— И я так же подумал. Дедушка Петя будет доволен. Пишет, не понравился ему Джанкой, скучает по соснам. Ведь насильно переселили. Так?

— Там тепло, там яблоки. Давай по делу. В один год начали строить военно-политические училища и наш Черниговский радиоприборный завод. Генсек Брежнев на фронте замполитом был, Гаврила Петрович рассказывал. Так они там в этом Моршине с дедом Филиппом фортеля крутили в немецкой форме. Нарвались нечаянно.

— Интересно рассказывал? Когда?

— Да, интересно. Было недавно, вот, в августе, подвозил Гаврилу и внучку Наташу, твою когда-то партнёршу по танцам, до швейной фабрики, разговаривали. Но, это потом. Сразу скажу, что вся эта история с политическими училищами самая что ни есть фишка Брежнева, его детище. Кого немцы расстреливали в первую очередь?

— Евреев и комиссаров, я знаю. Или, правильно будет наоборот.

— А почему? Да потому что они эти комиссары есть те люди, кто заставляют других победить. Заставить победить! Это не так и просто уметь продуктивно работать с человеческими мозгами. Неважно кто, как в песне, «замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары», их в первую очередь будут уничтожать, или очернять, если, не дай бог, с Советским Союзом что-нибудь случиться. Возможно, этим займутся и раньше. Думаю, американцы уже над этим феноменом русской души работают, чтобы превратить в пепел и развеять по всей округе само понятие политрук, замполит, комиссар. Афганистан для них как полигон. Надолго. В этом я уверен. Так что поступай и учись, зачем тебе чужая война.

— Ты утверждаешь, что в этой профессии, как там, в справочнике «офицер-политработник», главная работа с человеческими мозгами? Это как наша баба Луша, знахарка, она работает с мозгами людей, лечит от головной боли, заикания, испуга, алкоголизма и других болезней и недугов словами и теплом своих рук? Бесплатно. Твоя мама, — молодого токаря, на днях получил четвёртый разряд, заинтересовала тема общения с отцом, — я правильно понял?

— Дело в том, что в этой работе должен быть талант общения с людьми, много разных тематических знаний, — Алексей Петрович пытался найти слова доходчиво объяснить сыну особенности его выбора, — типа учителя. Здесь не просто учебник пересказать, надо ещё заставить мозг человеческий всё сказанное воспринимать, запоминать и, главное, правильно применять по ситуации. Есть большая разница между офицером-политработником и учителем. Ответственность не хухры-мухры. Надо ещё уметь повести за собой. Личным примером. Плакат видел? Отвечать придётся за дела и поступки подчинённых людей, притом, что есть ещё и командир, значит и за командира. Почти шестьдесят лет тому, об этом не принято говорить, закрытая информация, командир Тухачевский и комиссар Сталин примерно между Львовом и Варшавой потерпели поражение от поляков, потом поляки в своих концлагерях уничтожили тысячи русских и украинских красноармейцев, примерно полторы сотни тысяч. Чем не позор на всю оставшуюся жизнь? Вот ты работаешь токарем, у тебя какой принцип работы? Определяющие два слова? Правильно, преобразовать и создать. Преобразовать материал, чтобы создать изделие. А у замполита свои два слова: заставить и победить. Чужой мозг надо заставить, чтобы он принял решение взять в руки оружие и победил врага.

— Сложно как-то.

— Есть много хорошей литературы на тему добра и зла, профессия замполита в первую очередь отвечает за добро и против зла. Добро не должно превращаться во зло и наоборот. Из Достоевского. Ты едешь в Ленинград. Возьми и прочитай роман Чаковского «Блокада», не совсем простой сюжет, там есть политруки. Или Константин Симонов написал душераздирающий роман «Живые и мёртвые», политрук Малинин, главный герой Синцов, генерал Серпилин. Много хороших книг написано, взять хотя бы недавно издали «Малая земля» Леонида Брежнева. Или вот, когда меня избрали секретарём парторганизации цеха, подарили «Парторги военной поры», автор Рощин. Наши враги в первую очередь будут уничтожать именно такие книги, таких людей как в этих книгах. Классику оставят, а эти сожгут, как гитлеровцы сжигали в Германии. Хотя, из классики если не сожгут, то запретят Достоевского, в своём романе «Бесы» размышляет о вечной проблеме добра и зла, смысл примерно к тексту если в государстве добро и зло ставят на одну плоскость, государство исчезает. Кстати, в Советском Союзе почти нет собраний сочинений Достоевского, а Раскольникова изучают, как зарубить бабушку топором. Чему детей учат? Время у тебя ещё есть, иди в библиотеку и читай.

— Хорошо.

— Сегодня воскресенье, собирайся. Рванём на дачу, привезём мешок картошки, ещё понемногу для салатов свеклы, морковки, лука. Рождество на носу! Заодно и продолжим разговор.

В прошлом году отцу Петки досталась прямо с конвейера новенькая белая «шестёрка». Сын дяди Гриши Помаз после срочной службы женился и остался жить в Тольятти, работает мастером сборочного участка автомобильного гиганта. Так вот, Василий и помог Алексею Петровичу купить недорого легковой автомобиль. Перегонять пришлось вдвоём своим ходом. Предыдущий старичок «копейка» стоит раритетом в дачном гараже.

— Так я не понял, что значит повести за собой?

— Всё просто. Ты же играешь в футбол? За сборную области, за нашу заводскую команду «Луч». Мне как-то Леонид Михайлович Рыньский, твой тренер в детской спортшколе, рассказывал про матч, где он был судьёй. Года три тому играли между собой русская вторая школа твоего друга из соседнего дома Андрея Матийко и ваша украинско-еврейская «девятка». После первого тайма «евреи» проигрывали ноль два. А после перерыва всё перевернулось, «евреи» победили четыре два. И, с его слов, ты тогда повёл за собой «евреев», сначала забил гол, потом голевой пас на Вовку Яроцкого, пробил точно штрафной, реализовал пенальти. Михалыч тебя хвалил за ту, казалось бы, простую игру. Так что, задатки лидера есть. Не каждый сможет. Или вот Лобановский, тренер, на первый взгляд каждый сможет тренировать. Только вот не каждый заставит футболистов сознательно на энтузиазме, вдохновении и творческом подходе любить футбол, чтобы ради него преодолевать трудности. Когда люди в определённом коллективе ради достижения поставленной цели научатся преодолевать трудности, тогда победа будет. Если первую трудность не преодолеешь, придёт вторая, уже более сложная и, так по нарастающей вертикали, в зенит, до самой вершины, а оттуда падать будет ох как больно. В этом и заключается суть работы замполита, так думают многие, не только я. Примеров много.

— Так футбол просто игра такая.

— Пойми, вся жизнь игра. Как там метафора у Шекспира «весь мир театр, а люди в нём актёры», вроде по смыслу так.

Новенькая белая «жига» остановилась на светофоре, не доезжая поворота направо, улицу Любечскую, как раз половина пути до Подусовки, а там за интернатом поворот налево, через два километра дача. Тихое урчание новеньких жигулей дополнял бермудский треугольник в исполнении Владимира Высоцкого «мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков».

В дальние рейсы Алексей Петрович ездить не любил, разве что в Погорельцы к бабушкам за продуктами, полторы сотни километров. На обратном пути брал бесплатных пассажиров до Чернигова или в города поближе, Корюковка, Щорс, Мена, Сосница.

— Гаврила Петрович, так что заставило в исконно русский град Чернигов податься знаменитого кузнеца и разведчика?

— Внучку Наташу надо устроить на работу, родня на швейной фабрике работают.

— Понятно. Залезайте в машину.

— А ваш сынок как?

— Из военного лётного выгнали, только экзамены сдал, за поддельную медкарту. Даже Василий Филиппович, брат жены заслуженный военный лётчик не смог помочь. Сказал, всё должно быть по закону. Училищный дед доктор-еврей раскопал, у Пети правый бок заболел при нагрузках, вот и зацепка. Холецистит был в пятом классе. Потом сдал в политех на машиностроительный факультет, поступил и сразу забрал документы. Сейчас на заводе в учкомбинате на токаря. Полный каламбур в голове, так бывает.

— Буллу гоняет?

— Да, пинает. В «Десну» взяли, но там не прижился, как говорят, конкуренция, до восемнадцати лет обязательно в состав надо два человека, Фима Школьников всегда ставит братьев-близнецов из Прилук Причиненко, или подусовского Петренко, вратаря Умена из тех, же Прилук, местных Третьякова, Сапронова, Рудого. Есть кому играть. Наш на лавке сидеть не хочет, играет в заводской команде «Луч» правым хавом, или куда Палыч поставит. Тренер сам токарь в десятом цеху работает, когда-то за «Десну» играл.

Играть в футбол Гавриле Петровичу не приходилось, интереса не было. Зато, во время собеседования в кабинет начальника политотдела восемнадцатой армии как-то влетел футбольный со шнуровкой мяч, благо в открытое окно, полковник был в бешенстве. Агенты «камень» и «кузнец» первый раз в жизни наблюдали, как от злости так могут шевелиться густые человеческие брови. По их мнению, для бровей полковника тот футбольный мяч сотворил настоящее чудо. Другие знакомства с этой игрой напрочь отсутствовали.

— Будем перебираться ближе к границе, — генерал Васнецов проводил краткое утреннее совещание, контингент маленький, два агента и три инструктора, не особо и хотелось покидать брянский лес, привыкли, — к вечеру приедет наш «куратор», всё конкретно и расскажет. Знаю точно одно, полетим на четвёртый Украинский фронт.

— А где это? Надо же, четыре украинских фронтов? И где они столько украинцев набрали? А как же грузины, армяне, татары и так далее? Интересно получается, — Гаврила ждал реакции на свой прикол.

— Гаврила, ещё есть Белорусский фронт и, не один, несколько Прибалтийских фронтов. Там, исходя из твоей версии, воюют только по национальному признаку? Правильно будет, по территориальному, там все народы Советского Союза, — подполковник Толстой решил серьёзно подойти к этому вопросу.

— Радио работает, слушайте сводки Левитана, там же говорят, какой фронт, что и где освободили.

«А ведь, на самом деле, если подходить с философской точки зрения, то возможно и обидно при добавлении расовой идеологии, — неожиданно для себя генерал Васнецов открыл доселе неизвестное рассуждение о дружбе народов страны Советов, — не нам судить. Время покажет. История рассудит».

— Сегодня до обеда и после обеда верховая езда, — капитан Павлов принялся доводить план работы на весь день, — агенты должны почувствовать себя настоящими джигитами. Нож будет главным оружием, бросать из пяти разных положений на скаку. Преодоление препятствий, конкур. После обеда стрельба из стрелкового оружия также на скаку только стрелять в сторону бруствера, по мишени, надо уйти от погони. И, напоследок, вспомните, как надо запрягать лошадь для гарбы и воза, как седлать коня. Доклад закончил.

— Хорошо, приступайте к работе.

Погодные условия первого августовского понедельника благоприятствовали занятиям с лошадьми, прохладный ветерок отгонял мух, особенно оводов, солнце хоть и приближалось к зениту, большую часть времени проводило в объятиях белых облаков.

После ужина, непонятно на каком, из троих одинаковых легковых автомобилей прибыл «куратор». Его взгляд неприкрыто сверкал азартом от предстоящей работы, хотелось наяву в реальной обстановке посмотреть, что же всё-таки получилось из новоявленных агентов, простых деревенских парней, переживших оккупацию, обладающих теми достоинствами, коими другим для этого дела овладеть не суждено.

— Начнём наше рабочее совещание, — после этих слов все успокоились, сразу стало понятно, что сегодня разноса не будет, главный диверсант страны продолжил свою речь, — для начала разберём исходную обстановку. Она не совсем для нас благоприятная, с точки зрения позиции галичан и волынян. Не буду говорить о населении, скажу однозначно, дивизия, которую создали из галичан и волынян для нас не что иное, как враги, их присяга не имеет ничего общего с народом галичан и волынян, эти повстанцы присягнули на верность фюреру. По информации от Сидора, их почти двести тысяч штыков. Когда прибудем на место, надо будем всё взвесить, чтобы не ошибиться, по какой легенде внедрять «камень». Если по четвёртой, то придется, как и они зверствовать, убивать, чтобы хоть как-то сойти среди повстанцев своими людьми. Для них главный враг сегодня, наша армия, нас они считают оккупантами. Мозги промыли хорошо. Можно сказать, с их стороны началась партизанская война. Агентам предстоит пройти населённые пункты Стрый, Моршин, Болехов и Старый Угринов, вроде наш узник из этого села. Как его фамилия, пока не знаем. Ближе к сентябрю надо попасть в концлагерь Заксенгаузен к нашему узнику, по какой легенде, тоже будем думать. Надеюсь, помните, что в случае чего, хороший условный сигнал нож бухгалтера в муравейнике, — «куратор» посмотрел на Филиппа, продолжил, — хорошо. Теперь о главном. Позавчера наши войска овладели городом Стрый, в Москве был салют из двенадцати орудий. Туда, на большой военный аэродром завтра и полетим, новая разведшкола для нас будет в курортном местечке небольшого городка Моршин. Если перевести слово «морша» из угорскофинского языка на русский язык, получим «ровное место». Подполковник Толстой, обязательно с агентами изучить особенности региона, не забывайте, что эти места есть «газовая кладовая» нашей страны, добывают больше газа в три раза, чем по всему Союзу.

— Алексей Петрович, вот ты инженер, грамотный человек, представляешь, мы с Филиппом первый раз летели самолётом, поначалу было страшно, — Гаврила выразил такой восторг, крик души, что внучка встрепенулась, — потом ничего, привыкли, даже интересно стало смотреть на землю сверху. Везде разруха! Под Моршином на территории санатория встретили начпо восемнадцатой армии Брежнева, начальника политотдела. Настоящий мастер вести беседу с людьми, солдаты его уважали. Тут на днях прочитал его книжонку «Малая земля». Немножко написано пафосно, хотя, понятно, времени много прошло, для молодёжи полезно читать такие книги, изучать мемуары полководцев в школе, чтобы не забывали о подвигах людей на той войне.

Впервые на завтрак дали рис, жареную котлету и чёрный грузинский байховый чай. Замкомвзвода стажёр младший сержант Трухин пояснил необходимость такого рациона в противовес поносу для усидчивой сдачи экзамена. Группу из двадцати человек национальных школ привели к третьему корпусу.

— Вам предложат темы изложений для национальных школ и темы сочинений общего назначения для всех русскоязычных школ, — полковник посмотрел свои записи, продолжил, — кто желает писать сочинение, тихонько встаёте и на выход, по указателю переходите в другую аудиторию на свободное место. Вопросы есть?

Никто вопросы не задавал, и так понятно, что ничего не понятно, списать не получится, запад нам не поможет.

Петка сел за второй стол справа, рядом с ним Долидзе, из конверта для русскоязычных школ достал темы сочинений, прочитал все вопросы, внимательно подумал над пятым о роли политработников в годы Великой Отечественной войны.

«Не зря отец советовал прочитать «Блокаду» Чаковского, «Живые и мёртвые» Симонова, в эту же корзину и Брежнева, его книжонку «Малая земля», — сразу стало легче, первичный мандраж прошёл, открывать в отличие от соседа тематику изложений не стал, — повезло! Есть шанс не получить двойку, главное, писать простыми предложениями, избегать ошибок в словах. Остаётся определить план сочинения».

Сзади два человека встали и пошли к выходу из аудитории, Петка за ними, по указателю в триста тридцать третью, свободное место у окна.

Женщина, наверное, профессор или доктор наук по литературе, а может доцент, начала рассказывать, что делать, а что категорически запрещено.

«Всё понятно. Теперь надо заставить себя сосредоточиться на работе. План простой, всё сочинение должно быть как в теореме, с доказательством. А что доказывать? Сейчас придумаю, — Петка стал смотреть в окно, стояли здания из красного кирпича, — наверное, довоенной постройки. Так, не отвлекаться! Отец говорил, что главное на войне уметь преодолеть страх перед смертью. Или борьба за жизнь. Не каждый может это сделать самостоятельно. Вот для этого и назначен замполит. Он может заставить солдата преодолеть страх убеждением, или силой. Например, вежливо беседой, повысить голос, перейти на крик, в конце концов, матерной бранью, крайний случай пригрозить расстрелом. Это же война! Первое это преодоление страха смерти. А за доказательствами надо обратиться к произведениям художественной литературы «Блокада» Чаковского, «Живые и мёртвые» Симонова. Эврика! Придумал! Потом таким же способом научить преодолевать трудности. Ещё отец говорил, что в каждом действии человека есть мотив. Слово такое, мотивация, а человек мотиватор. Что есть мотив? Возможно интерес, или выгода. И завершить надо рассказом о личном примере книжных героев. Да, есть военный плакат, офицер с пистолетом в поднятой руке, личным примером зовёт за собой в атаку. Про плакат не забыть, обязательно. Как же это слово? Ага, наглядная агитация. Вывод, какой сделать? Два слова, отец говорил про два слова, типа «как два пальца об асфальт». Заставить и победить. Точно! Заставить, чтобы победить! Тут надо будет вывод хорошо обмозговать. Как озаглавить? А что если «Заставить победить». Буду думать. Так, вот бланки для черновика. Не перепутать с основными. Поехали!»

Утро следующего дня для всех абитуриентов выдалось не на шутку тревожным. Как-никак, первый экзамен на прочность, испытание русским языком и литературой. Завтрак прошёл при всеобщем унынии, творожная с морковкой запеканка и какао с белым хлебом и маслом не лезли в горло.

Каждой группе выделили аудиторию для подготовки к следующему экзамену, через два дня математика. Замкомвзвода Трухин вместо себя из абитуриентов временно назначил сверхсрочника прапорщика Емельянова, сам пошёл за результатами по сочинению. Двадцать абитуриентов из разных концов страны замерли в ожидании, было не до разговоров, тем более шуток, все слушали своего здесь первого командира. Трухин, без каких-либо переживаний, читал, для него самого главное, чтобы без двоек, иначе лишняя работа по сбору и отправке за пределы территории военного училища.

— Ахяруллин, старший прапорщик, хорошо.

— Белов, удовлетворительно.

— Буров, удовлетворительно.

— Вижуткин, удовлетворительно.

— Клёнов, отлично. Ух-ты!

Наступила пауза, все начали оглядываться, искать глазами смельчака, бросившего вызов всей приёмной комиссии.

— Кто такой Клёнов? Прошу встать. Выйди за дверь, там тебя ожидает старший лейтенант Кумач.

«Кумач? Это тот чернявый старший лейтенант? Что ему надо от меня? Интересно, — Петка больше не слушал, кто и как сдал, главное услышал, его земляки Белов и Буров остаются, — спокойно. Сейчас всё и узнаю. Не просто так он вертится и, не только возле меня. Вчера трудный день, он позади. А ведь моё сочинение называлось «Заставить победить». Вчера я сделал главное, заставил себя победить!»

10 мая 2025 года.

Нож бухгалтера

Сергей Роща

Роман

Хабаровск