Глава девятнадцатая «Исторический пробел». — Ваня, вот ты мне скажи. Что же это такое, или я чего-то не понимаю, — на специальном уроке истории для разведчиков и диверсантов Гаврила пытался узнать суть правды у своего когда-то детского деревенского друга подполковника Ивана Толстого, ныне инструктора разведывательной и диверсионной школы по языкам и другим гуманитарным прелестям, — я всё про этих украинцев. Исторический пробел получается. Откуда они взялись? У нас дома исконно русская земля, Семёновка, Погорельцы, Новозыбков, Стародуб, Клинцы, вдруг, откуда не возьмись, я, от рождения русский не с того, не сего становлюсь украинцем. Это как? Здесь, в Моршине, рядом Львов, Стрый, Болехов, Старый Угринов, ты говоришь, что ихние места есть Галицкая Русь, недалече живут русины, а в итоге и, они общим скопом непонятные украинцы. И, самое главное, там у нас, и здесь все говорят на одном языке, русском, с небольшим отличием в произношении, свой диалект. Какой украинский язык? Где он? Это как?

— Тебе как ответить? Кратко? Или со смыслом?

— Правду скажи. Чтобы я понял.

— Гаврила, пойми, историческая наука сложнее всех наук, просто так за два дня её не выучить, например, в институте я четыре года изучал пять разных исторических предметов. Украинский вопрос такой же сложный, как и еврейский, общее у них одно, нет своего государства.

— Ты давай, не отлынивай, отвечай на поставленный вопрос.

Сидя в сторонке за своим рабочим столом генерал Васнецов заинтересовался неожиданно возникшими спорами, стал прислушиваться, стараясь не вмешиваться в дискуссию. Глаза инструктора-авиатора наполнились ужасом, математику было всё равно на таком уровне исторического спора. Капитан Павлов начинал обдумывать для Гаврилы вид новой экзекуции из арсенала рукопашного боя, чтобы впредь неповадно было задавать глупые вопросы за счёт свободного времени на отдых. Филипп уже давился от надвигающегося смеха. Кто-кто, а он хорошо знал своего друга кузнеца и, чем такой спор может закончиться. Кроме ржачки и последующего за ним балагана, другого результата ждать не приходится. Инструктор по языкам и разным гуманитарным премудростям подполковник Толстой прекрасно понимал возникшую ситуацию, за ним, его логичными рассуждениями беспристрастно наблюдает генерал.

— Начнём так. Впервые в мировой истории официально национальность «украинец» введена только в нашей стране документами 1925 года за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина, — все дружно обратили свой взор на портрет вождя народов, как будто это говорит он, а не подполковник-инструктор, — никакой генетической обусловленности, подкреплённой историческими традициями для принятия такого решения нет. Скорее, в пику полякам. Слово «украинец» соотносится ближе к слову «окраина» или у поляков «крайна» или «крайова», значит, «окраинец». Как для Российской империи, так и для Польши, так и для Австро-Венгрии. Условно, все эти территории считались «окраины» перед границами Европы со стороны России, так и перед границами России со стороны Европы. Букву «У» вместо «О» по непонятным доселе причинам скорее поставили в этих галицких местах. Как «украденная» земля. Поляки и австро-венгры забрали земли Галицкой Руси. Они придумали язык «украинский», смесь русских, польских и различных слов из других ближайших стран. Эти земли примерно с 1300 года были под властью поляков и австро-венгров. Они делают всё, чтобы на этих землях забыли святое слово Русь. Что касается территории Российской империи. Долгое время были губернии Киевская, Подольская, Волынская. Ещё Малороссийская губерния, в 1802 году её разделили на Полтавскую губернию и Черниговскую. После Октябрьской революции, по предложению Сталина, Ленин выдвинул идею о создании независимого государства не территории этих губерний с названием «Украинская Народная Республика», необходим был буфер от Европы ради сохранения молодой Советской республики. Если взяли власть, её надо отстоять, примерно так. Главное, выйти из мировой войны! Германия и Австро-Венгрия согласились, был подписан Брестский мир третьего марта 1918 года. Буферное украинское государство создавали уже на их условиях. Германские топографы нарисовали карты, куда кроме тех пяти ещё включили губернии Новороссии: Таврическую с Крымом, Херсонскую, Екатеринославскую, Харьковскую, Бессарабскую и Кубань. Ленину в такой ситуации было не до территориальных споров, главное сохранить власть. Получилось украинское государство на германских и австрийских оккупационных штыках. Как итог, к ноябрю 1918 года Германия вывезла весь урожай буферного украинского государства и забыли. Ограбление века!!! Таким образом, здесь информация секретная, Советская Россия, точнее будет власть большевиков, рассчиталась за долги, точнее деньги на революцию, перед Германией. Но, поляки, получив от Советской России независимость, возмутились, что их историческое окраинное быдло, эти самые окраинцы, на территории Речи Посполитой будут иметь своё государство, двинули войска. Была война, Советская Россия проиграла, по её итогам поляки забрали земли Львов – Станислав – Луцк – Тернополь – Ровно. В 1922 году образовался Советский Союз, куда и вошла Украинская Советская социалистическая республика, по германской карте, без Львова и прилегающими территориями, без Кубани и Крыма, вместо них волевым решением Ленина украинским Советам присоединили Донбасс.

— А могли ведь назвать Новороссийская Советская социалистическая республика, красиво, — не унимался Гаврила, — а так исторический пробел получается. Хотя, если сложить буквы «Н», «С», «С», «Р», в ушах получается странное звучание, как «насрали»…

«Дрожь прошла по всему телу. Неужели дерьмом обдали. Что это со мной? Как ошпаренный. Сон какой-то странный, непонятно о чём. Все бегают! Да это же подъём! Надо делать всё быстро, — Петка соскочил со своего «коечного третьего этажа» прямо на голову «белому», — спал, как убитый. О, чёрт! Забыл отбросить одеяло с простыней для проветривания. Косяк! Запишут. Обязательно запишут. Что лучше? Мыть ночью туалет или выслушать замечание за опоздание в строй? Надо вернуться и отбросить. Успею!»

— Становись! По половой щели равняйсь!

Дежурный по батарее ходил между кроватями и записывал недостатки. Абитуриентов, опоздавших в строй, сегодня не оказалось.

Повара приготовили завтрак поистине царский, тут тебе и картофельное пюре с котлетой, «икра заморская» баклажанная, чай индийский и много белого хлеба с порционным маслом.

«Завтра предстоит сдать экзамен по истории Союза Советских социалистических республик, — размышлял абитуриент Клёнов, — подготовка целый день в классе при такой жаре, пожалуй, лучше, что можно придумать. Духота невыносимая! В этом болотном Ленинграде дурацкий климат».

На ступеньках крыльца второго гуманитарного корпуса две группы взвода ожидал старший лейтенант Кумач.

— Сейчас на доске увидите четвёрки, кто, когда и с кем завтра будете сдавать историю, — сержант Трухин старался разобрать почерк Кумача, — есть закономерность. Как и прошлый раз, последним идёт Клёнов, предпоследним Статник. Здесь же Бойко. Это твой дядя «особист» нашего училища? Понял, сиди, учи. И, … Асаулко. М-да. Это твой отец или родственник в старой казарме заместитель по тылу дивизиона обеспечения учебного процесса? Майор, кажется.

— Дядя, родной брат отца.

— Блатная группа. Ладно, проехали.

Особо никто внимания не обращал на действия сержанта, говорит и, пусть себе говорит, пишет на доске и, пусть пишет. Главное, окна аудитории смотрят на север, нет такой жары и духоты, как в аудитории, напротив, для второй группы взвода. Прошлый раз Трухин дал хорошие советы, как себя вести на экзамене, как строить ответ, рассказал о привычках старого полковника. Помогло.

— Вы все знаете, куда поступаете. Сочинение сдали, значит, писать и читать умеете. Прошлый раз проверили, как умеете считать. Но, главный предмет будете сдавать завтра. От результата сдачи и будет всё зависеть. Если достойно сдадите историю, вам всё простят! Здесь вас будут готовить работать с мозгами людей, конкретно с военнослужащими, их активизации на выполнение правильного действия, для борьбы со злом. Мозг на войне есть не что иное, как сила духа. Враги в первую очередь будут вышибать из нас моральный дух, всячески воздействуя на мозги, как военнослужащих, так и гражданского персонала страны. Читали, смотрели фильмы, знаете, кого в годы войны гитлеровцы уничтожали и расстреливали в первую очередь. Правильно! Комиссаров и политруков. Песню постоянно слышите «замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары», это про нашу профессию. Не будет таких людей, с такими взглядами, стране придёт капут. Все уже знаете про три буквы «посидели, попи…ли, разошлись», так вот, это и есть первая ласточка разложения нашего советского общества. Всё начинается с мелочей! На третьем курсе получите необходимые знания и умения. Весь курс обучения вертится вокруг предмета история. История есть фундамент! Кроме истории Союза Советских социалистических республик будете изучать историю Коммунистической партии Советского союза, историю международного коммунистического и рабочего движения, историю военного искусства, историю войн, всемирную историю, историю философии, историю международного права, историю литературы. Ко всему этому багажу в продолжение будут прикладываться маркистско-ленинская философия, научный коммунизм, политическая экономия, военная психология, военная педагогика, военная психиатрия, военное право. Вершина исторической науки расположена на кафедре партийно-политической работы, будете сдавать государственный экзамен по этому предмету. Второй «гос» история КПСС.

«Так вот оно что! Посидели, попи…ли, разошлись. Три буквы «П», «П», «Р», как просто, партийно-политическая работа. Отец говорил, что ему подарили книгу «Парторги военной поры», автор Рощин. Хорошо, что удалось прочитать, на сочинении пригодилась. Вот тебе и пэ-пэ-эр. А что? Становится интересно! Надо готовиться сдавать историю. Есть шанс поступить. Интересная профессия».

— Товарищ сержант, а что нам скажете о том человеке, кто у нас будет принимать историю, — все с благодарностью, заодно и с недоумением смотрели, как абитуриент Бойко с таким весом и неуклюжестью мог сдать физподготовку?

— Вопрос понял, — сержант хотел было приколоться над физическими недостатками Сергея Бойко, вовремя остановился.

Ведь «особисты» таких прикольных реверансов над людьми не прощают, особенно при распределении мест по выпуску из училища, запишут в неблагонадежные, и, пиши конец военной карьере, на пенсию капитаном где-нибудь в Чукотских краях, хоть и с почётом.

— Хорошо. Полковник Самойлов Юрий Николаевич, кадровый офицер, строгий, тридцать восемь лет, недавно прибыл из войск с должности заместителя начальника политического отдела армии противовоздушной обороны, Дальний Восток, — сержант Трухин немного задумался, из его сокурсников никто особо и не рвётся на Дальний Восток, — высокая должность. Как отвечать? Его не интересуют ваши сопли и так далее. Всё очень просто! Ответ по событию строите таким образом: сообщаете дату, обязательно, и уже есть один балл. Потом кратко рассказываете о событии не более десяти предложений, ещё один балл. Третий пункт на один балл называете главных героев и действующих лиц этого события, в четвёртом делаете вывод, уже четыре балла, а пятый у вас пойдёт, если назовёте историческую или другую литературу по этому событию, которую читали или желаете прочитать в будущем. О литературе, его жена библиотекарь. Запомните очерёдность! В билете три вопроса: первое событие, например, Куликовская битва, второе чистая карта исторического события, такого как штурм Берлина. Завершать будете историческими деятелями, полководцами, Суворов или Кутузов, по методичке годы жизни, краткий рассказ о событиях, действующие лица, вывод, литература. Из трёх оценок получите среднее арифметическое. По сути, весь ответ на виду, это вам не интегралы. Ещё вопросы будут?

Опять руку поднял киевлянин с Крещатика Сергей Бойко, наступила «мёртвая тишина», все понимали, скорее, нутром чувствовали непреодолимый страх возможного будущего «стукачества» с его стороны.

— Товарищ сержант, в каком ракурсе здесь математика?

— Товарищ Бойко, в самом простом ракурсе. Зимой сдадите математику, а с ней и физические основы радиоэлектронного вооружения, то есть физику. На этой базе будете изучать спецкурсы. Номер один радиолокационные станции: дальномеры и высотомеры, всё радиоэлектронное и радиолокационное оборудование контроля над воздушным пространством. Номер два маловысотный зенитный ракетный комплекс С-125 «Нева». Номер три зенитный ракетный комплекс средней дальности С-75 «Волхов». Номер четыре зенитный ракетный комплекс дальнего действия С-200 «Вега». Параллельно спецкурсу будете изучать тактику противовоздушной обороны, боевое слаживание, порядок применения вооружения и военной техники ПВО в боевой обстановке. Экзамены, само собой разумеется. Практику будете проходить в ходе войсковых стажировок. Без математики и физики делать нечего. Третий «гос» тактика ПВО. Ещё вопросы?

Начало дня исторического экзамена постепенно превращалось в стихийное бедствие. Дождь лил как из ведра. Абитуриенты получили во временное пользование солдатские плащ-палатки, строй никто не отменял.

Здание номер пять из красного кирпича обозначалось всего одним словом «История». Напротив такое же трёхэтажное знакомое здание номер шесть «Прикладная математика».

Первая четвёрка ушла в соседнюю аудиторию. Петка сразу завалился спать, благо на задних столах свободных стульев в избытке.

В группе царила особая атмосфера уверенности достижения конечного результата, никто особо не заморачивался учить, повторять, тем более зубрить. По сравнению с математикой напряг не чувствовался, возвращения первой четвёрки сдающих абитуриентов никто и не заметил. Из двенадцати оценок восемь пятёрок без троек и двоек. Сержант Трухин и в этот раз недоумевал.

«Вчера Кумач выдал девяносто девять вопросов по билетам на двадцать человек. Тридцать три билета. Если повторения билетов не ожидается, тогда двенадцать уходят в утиль, — про себя размышлял Трухин, — это хорошо. Значит, осталось тридцать три минус двенадцать равно «очко». Мелом начертил номера билетов. Вычеркнул номера пятнадцать, семь, тридцать один, тринадцать. Потом номер один, двадцать три, восемь, семнадцать. И только что двадцать четыре, тридцать, девять, двадцать один. Все боятся вопросов из времён Екатерины Великой. Билеты одиннадцатый, девятнадцатый, двадцать второй и тридцать третий. Странный расклад билетов. Такое ощущение, что конверты лежат один за другим, только не ошибись, посчитай и вытяни требуемый билет. Действительно, блатная группа».

— Клёнов, подъём!

— Спасибо. Что там мне достаётся?

— Полностью вся Екатерина Великая!!!

— Отлично. Как сдают?

— Из четырнадцати десять к четырём.

— Так много двоек?

— Наоборот. Приготовиться Бойко, Асаулко, Статник, Клёнов.

На пороге тридцать третьей аудитории знакомый запах одеколона «Консул» навеял воспоминания о доме, таким отец постоянно пользуется после бритья.

«Странно, прежде чем взять конверт, они их считают и, пустые места в том числе, — Петка смотрел на своих сотоварищей удивлёнными глазами, — интересно. Возьму вот этот, последний, одинокий. Теперь всё понятно».

— Фамилия Клёнов, билет номер тридцать три.

Полковник Самойлов напротив фамилии поставил номер билета, протёр очки, встал, подошёл к окну, ливень прекратился, осталась противная морось.

«Теперь понятно! Они знали, где какой билет лежит, — размышлял Петка, — посмотрим, что у меня. Так, первый вопрос Кючук-Кайнарджийский мирный договор, здесь всё понятно, болгарская деревушка, 1774 год, Румянцев, Крым. Второй вопрос чистая карта, внимательно смотрим, течёт река. Точно, Волга! Сталинградская битва, июль, февраль, фельдмаршал Паулюс, Уран. И третий вопрос, князь Владимир, вспоминаем, первое Крещение Руси, Киев, 988 год, Красное Солнышко. Читал книгу писателя Скляренко «Владимир» из трилогии «Святослав», «Владимир», «Ярослав» на украинском языке, подарила мама в день рождения. Надо правильно составить ответы, как рекомендовал сержант Трухин. Всё будет хорошо».

Через пятнадцать минут полковник Самойлов вызвал первым отвечать Клёнова. Крутые абитуриенты Бойко, Асаулко и Статник облегчённо вздохнули. Через двадцать минут в их глазах появилось чувство ужаса, Клёнов всё ещё сидел на первом вопросе, если говорить точнее, то на дополнительных вопросах о Крыме. Примерно столько времени потратили и на карту, подробно остановились на романе Юрия Бондарева «Горячий снег», не обошли вниманием и кинофильм. Перешли к третьему вопросу.

Остальные абитуриенты группы сидели в аудитории для подготовки. Сержант Трухин предупредил, что сейчас подойдёт старший лейтенант Кумач. Было видно, как из двери напротив вторая группа покидает свою аудиторию. У них экзамен принимала женщина.

— Товарищи абитуриенты!

По команде сержанта все абитуриенты встали, в аудиторию зашёл командир взвода Кумач

— Кто там?

— Бойко, Асаулко и Статник сидят, непонятно. Почти час отвечает Клёнов.

— Этот ответит, Самойлов знает, ему Савченко вчера сказал, что Клёнов почти год посещал бесплатные подготовительные курсы в пединституте не только математику, по истории в том числе. Будем ждать.

Зашёл Клёнов, весь красный от такого глубокого экзаменационного исторического пристрастия полковника Самойлова.

Не прошло и десяти минут, на пороге стоял сияющий Серёга Бойко, тут же вернулись Асаулко и Статник.

— Ничего себе! Отличный квартет, — продолжал удивляться Трухин, — выходи строиться!

Небо прояснилось, дождь прекратился, лужи остались. За время экзамена плащ-палатки высохли, их сложили конвертиками в одну плащ-палатку, по итогам считалки «эники-беники ели вареники» нести выпало отличникам исторической науки Асаулко и Бойко.

— Тебе нужен «паровоз» по истории? Можешь смело забирать Клёнова, знает весь курс, за собой всех потянет, не сомневайся, — полковник Самойлов был на дружеской ноге с командиром взвода, в своё время именно он, начальник политотдела Сахалинского радиотехнического полка отправлял срочника младшего сержанта Володьку Кумача поступать учиться на замполита, — так что, дерзай!

— Спасибо, Юрий Николаевич! Буду дерзать!

Теперь командир взвода Кумач точно знал, как ликвидировать исторический пробел среди подчинённых курсантов.

11 мая 2025 года.

Сергей Роща

Роман

Хабаровск