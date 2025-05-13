Фонд поддержки малого предпринимательства успешно помогает малому и среднему бизнесу края открыть новые и развить действующие предприятия. В этом году поддержку фонда получило около 100 предприятий края. Популярности программам фонда способствуют льготные условия кредитования: низкие ставки и комфортные сроки. Поддержка бизнеса оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»).

Все чаще предприниматели края обращаются в краевой фонд поддержки малого предпринимательства. Привлекают невысокие процентные ставки ниже ключевой в несколько раз.

— Всего с начала года Фондом выдано 97 микрозаймов на сумму 220,5 млн. рублей. Это на 24% больше по количеству и на 33% больше по объему выданных средств, чем за аналогичный период 2024 года. По видам деятельности в лидерах торговые и промышленные предприятия. Но есть и уникальные для фонда виды деятельности, как, к примеру, каршеринг. В этом году мы впервые предоставили заем предприятию, занятому каршерингом, — рассказала директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова.

Предприятие «Автосфера» на рынке автосервисных услуг работает с 2016 года. Начинали, как и многие, с продажи запчастей, в 2019 году перешли к кузовному ремонту и аренде авто, а с 2023 года – к каршерингу. На первых этапах автопарк состоял всего из 15 авто на прокат.

— Сейчас доля каршеринга – более 60% в общем объеме предоставляемых нами услуг. В парке 85 японских, корейских и китайских автомобилей, в клиентской базе около 5 тысяч пользователей, и спрос год к году растет. Конкурентов у нас немного, каршеринг – бизнес непростой, легко начать, но нелегко развивать из-за высоких рисков, – рассказывает предприниматель Александр Бочкарев.

Практически на всех пути развития автосервис получал финансовую господдержку. Последний заем предприятие получило в марте 2025 года: 3 млн рублей. По словам предпринимателей, эти деньги необходимы для нормальной работы предприятия, позволяют своевременно пополнить запасы материалов и запчастей, проводить ремонт и обслуживание автопарка. При этом сэкономленные на займе средства пойдут на развитие автосервиса.

В планах на ближайшую пятилетку увеличение автопарка до 200 автомобилей разного класса комфорта, а также расширение: открытие большого автосервисного комплекса. Для этого нужен земельный участок, сейчас в предприятии оценивают поступающие предложения.

Процентные ставки по программам Фонда дифференцируются в зависимости от категории и места деятельности предпринимателей. Сейчас это 5% годовых для МСП северных районов, 10,5% – для социальных предпринимателей, 13% – для занятых в приоритетных направлениях, 23,1% – для всех остальных МСП.

Напомним, в Хабаровском крае к приоритетным направлениям малого предпринимательства, развитие которых стимулируется максимально низкой ставкой, с 2022 года относятся социальное, молодежное, женское предпринимательство, IT, обрабатывающие производства, сельхозкооперация, туризм, экспорт, гостиничный бизнес, общепит, самозанятые и др.

Кроме того, Фонд постоянно совершенствует работу по поддержке малого бизнеса, вводя новые, актуальные микрозаймы. В августе 2024 года по поручению губернатора края был разработан и введен микрозаем «Технопром» для поддержки промышленных и технологических предприятий. В марте 2025 года запущен заем «Хабаровский бренд» для МСП, которые будут производить продукцию под зонтичным региональным брендом «Сделано в Хабаровском крае».