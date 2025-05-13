В Хабаровском крае по поручению главы региона Дмитрия Демешина продолжается обновление пассажирских автобусов для перевозок в муниципалитетах. В 2025 году на эти цели выделено 50 млн рублей. Субсидии предусмотрены краевой государственной программой «Развитие транспортной системы».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края ежегодно проводит отбор муниципалитетов для предоставления краевой субсидии на условиях софинансирования. В этом году заявки подали 10 муниципалитетов на приобретение 12 автобусов.

— Помимо предоставления самой субсидии мы оказываем содействие в подборе поставщиков техники и осуществляем постоянный контроль по ее доставке. При выборе автобусов рассматриваются российские производители, учитываются дорожные и климатические особенности региона. А для узнаваемости в транспортном потоке предпочтение отдается машинам оранжевого цвета, – подчеркнули в профильном ведомстве.

До конца года поставить технику планируют в Амурский, Вяземский, Николаевский и Солнечный районы, Охотский округ, а также в Амурск, Николаевск-на-Амуре, Солнечный, Чегдомын и Эльбан. Весь транспорт будет работать на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, предусматривающим государственное ценообразование.