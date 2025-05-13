На Дальнем Востоке продолжится создание и расширение территорий опережающего развития (ТОР). Об этом в своем интервью рассказал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— Расширять будем обязательно и постоянно. Это постоянная работа. Очень трудно учесть все риски. Поэтому если мы не начнем детально взвешивать риск и продолжать поддерживать инвесторов, мы просто проиграем. И я считаю, что если мы чуть-чуть не доберем сейчас налогов, но запустим предприятие, пользы для страны и для экономики будут все равно гораздо больше. Ничего страшного не произойдет. Да, они на 5 лет получат определенные льготы, но предприятие на земле будет стоять, люди будут работать, страна будет развиваться, – отметил полпред.

Отвечая на вопрос, почему инвесторы приходят на Дальний Восток, Юрий Трутнев подчеркнул, что для него, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и дальневосточных регионов нет неважных инвестиционных проектов. Здесь выстроена эффективная работа с инвесторами, в которой учитываются их замечания и предложения.

Как напомнили в министерстве экономического развития Хабаровского края, создание преференциальных режимов на Дальнем Востоке ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2015 года. Первыми стали ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск».

— Преференциальный режим ТОР – один из ключевых инструментов привлечения инвестиций и стимулирования экономического роста в Хабаровском крае. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры и условий для резидентов. Работа по привлечению инвесторов, сопровождению инвестпроектов на всех этапах – в приоритете у правительства края. Сегодня ТОР «Хабаровск» – это 39 инвестиционных площадок общей площадью 654,7 тыс. гектаров, на которых реализуют свои проекты 123 резидента. Суммарная стоимость всех инвестпроектов превышает 420 млрд рублей, планируется создать свыше 17 тысяч новых рабочих мест. По факту бизнесом вложено 328 млрд рублей, создано свыше 11,5 тысячи рабочих мест, – подчеркивают в министерстве экономического развития края.

С точки зрения вложений наибольший интерес у предпринимателей вызвали такие ниши, как: строительная отрасль и девелопмент, логистика и транспорт, обрабатывающее производство, машиностроение. Наиболее капиталоемкими остаются проекты в сфере горнодобывающей промышленности. В крае реализуется ряд стратегических проектов по производству золото-серебросодержащего, медного и оловянного концентратов.

В числе значимых и масштабных проектов – модернизация аэропорта Хабаровск (Новый) имени Г.И. Невельского, строительство частной Тихоокеанской железной дороги протяженность 530 км и морского угольного терминала «Порт Эльга» мощностью 30 млн тонн в год на побережье Охотского моря в районе мыса Манорский и другие.

В 2024 году площадь ТОР «Хабаровск» увеличилась на 18 тысяч гектаров за счет создания трех новых и расширения действующих площадок под реализацию проектов на сумму свыше 43 млрд рублей. На новых территориях инвесторами планируется создать около 1 тысячи новых рабочих мест.

— В 2025 году приток инвестиций продолжается. Идет работа по расширению границ ТОР «Хабаровск» на 9 новых площадок под инвестпроекты общей стоимостью почти 43 млрд рублей. На рассмотрении в Правительстве РФ находится проект решения о создании в Краснофлотском районе г. Хабаровска новой комплексной обеспеченной инфраструктурой инвестиционной площадки. Один из первых проектов на площадке – строительство распределительного центра «Вайлдберриз», – добавили в минэкономразвития края.

Режим ТОР также будет задействован при реализации плана комплексного развития российской части острова Большой Уссурийский. В дальнейшей перспективе – включение острова в число пилотных площадок для распространения режима международной ТОР.