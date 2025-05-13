26 июня 2025 года в Хабаровске будет проводиться региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2025» проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Кадры».

Основные цели конкурса: повышение престижа рабочих профессий, популяризация трудовых достижений, демонстрация квалификации и обмен опытом.

К участию приглашаются работники организаций Хабаровского края.

Место проведение: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства» по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 45.

С информацией о проведении Конкурса можно ознакомиться на сайте Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края: sz27.ru