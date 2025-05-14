С 17 по 19 мая в Хабаровске на площадке Арены «Ерофей» состоится 8-я промышленная выставка «ТЕХНО ЛЕТО-2025». Она пройдет в рамках Российско-Китайского форума. Предприятия России представят свою продукцию на экспоместах. Мероприятие объединит специалистов деревообрабатывающей и мебельной промышленности, электроэнергетики, горного дела и других отраслей

На сегодняшний день участие в форуме подтвердили 108 компаний из различных регионов страны: Республики Татарстан, Новосибирской, Курской, Иркутской и Челябинской областей, Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

— Выставка является традиционным местом встреч с топ-менеджерами и ведущими специалистами предприятий, государственными, региональными и отраслевыми структурами, представителями бизнеса. Для участников подготовлена насыщенная деловая программа, запланированы лекции, круглые столы и мастер-классы, – рассказали в министерстве промышленности и торговли края.

В ведомстве добавили, что на мероприятии будет представлено несколько выставочных проектов: «Архитектура, стройиндустрия ДВ региона», «Энергетика. Энергосбережение», «Транспорт. Техника. Сервис. Перевозки» и «Горное дело. Оборудование. Спецтехника».

Кроме того, состоятся два профориентационных фестиваля «ГОРНЫЙ» и «ЭНЕРГЕТИК», 28-й ежегодный Дальневосточный архитектурный фестиваль «ДВ ЗОДЧЕСТВО-2025» имени заслуженного архитектора России А.С. Ческидова. А также ежегодный этап всероссийского конкурса «Дизайн интерьеров и объектов среды».

На уличной площадке разместится экспозиция из 29 единиц крупногабаритной специализированной техники для строительной, горнодобывающей и лесоперерабатывающей отраслей.

Организатор выставки «ТЕХНО ЛЕТО-2025» – Хабаровская Международная Ярмарка. Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно на официальном сайте выставки.

Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ВЭБ.РФ. Полная программа Форума – на сайте мероприятия: https://ruschinaforum.ru.

Оператор форума – Фонд Росконгресс.