В Хабаровском крае аграрии приступили к посадке картофеля – фермерами и сельхозорганизациями уже посажено 73 га. Всего по краю в 2025 году под картофель отведено 5,8 тыс. га.

Стоит отметить, что региональное правительство предоставляет различные меры финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям, включая помощь в проведении весенних полевых работ. Например, грант на развитие картофелеводства – одна из самых перспективных и востребованных мер поддержки. Средства можно направить на приобретение сельхозтехники и оборудования, а также реконструкцию и строительство хранилищ для картофеля.

Одним из получателей является Валерий Номанюк из Хабаровского района. В 2023 году он получил грант и на его средства приобрел трактор и прицепное оборудование, которым активно пользуется. Фермер занимается производством картофеля уже 6 лет. По его словам, техника облегчает и ускоряет процесс сева, а также позволила увеличить посевную площадь.

— Картофелеводство – одно из направлений, которые активно поддерживаются региональными и федеральными властями. Среди основных мер – субсидии на приобретение элитных семян и удобрений, средств защиты растений и запчастей для сельхозтехники, а также краевой грант. В этом году площадь под картофель среди фермеров и сельхозорганизаций будет увеличена на 100 га, – отметил консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов.

Напомним, посевная стартовала в крае в конце апреля, первыми приступили аграрии Вяземского района. Сначала сеют ранние зерновые культуры – пшеницу, ячмень и овес. Этими культурами уже засеяно 3,3 тыс. га. сельхозугодий. Ближе к маю сеют картофель, овощи, кукурузу на зерно и сою. Общая посевная площадь в крае в этом году составляет 60,3 тыс. га, что на 1,6 тыс. га больше, чем в 2024 году.