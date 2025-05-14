Новые адреса появятся на карте регионального проекта «РазДельный сбор». Мест для проведения общественных акций по сбору вторсырья и его отправки на дальнейшую переработку станет больше в Хабаровске. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Так, следующая акция по сбору вторсырья запланирована в Хабаровске уже в субботу, 17 мая. Она пройдет на новой площадке – территории Детского технопарка «Кванториум». 1 июня волонтеры пригласят на акцию уже на знакомую локацию – в Центральную городскую детскую библиотеку им. Гайдара (Ленинградский переулок, д. 9). 21 июня акция состоится на парковке Сбербанка на ул. Гамарника. 31 августа мероприятие вновь пройдет в Центральной городской детской библиотеке им. Гайдара.

Напомним, в рамках проекта, в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре в конце каждого месяца проходят общественные акции по сбору сырья с участием экологических волонтеров. Инициатором выступил депутат краевой Законодательной думы Владимир Сидоров. Организаторы акции – Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы, экологическое движение «РазДельный сбор Хабаровского края» при поддержке регионального министерства природных ресурсов.

— С каждым разом количество желающих посетить акции по сбору вторичных отходов растет, что не может не радовать нас, ее организаторов. Главная наша цель – популяризировать раздельный сбор бытовых отходов и таким образом помочь краю решить многолетнюю и очень серьезную проблему утилизации ТКО, – пояснила координатор образовательных проектов краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, координатор экологического движения «РазДельный Сбор» Хабаровского края Людмила Тихонова.

В Хабаровске на акциях «РазДельный Сбор» с начала года было собрано уже более 4 тонн отходов. Сырье отправилось на переработку на местные предприятия, где и получило вторую жизнь в новых изделиях. Акции посетили свыше 2000 человек.

В Комсомольске-на-Амуре с января по май было собрано и отправлено на переработку более 2 тонн вторсырья. Посетили акции свыше 1200 человек.

— Переход на экономику замкнутого цикла способен кардинально изменить сферу обращения с отходами, что благоприятно отразится на внешнем виде населенных пунктов нашего края и одновременно поможет улучшить экологию за счет уменьшения количества стихийных свалок, отравляющих почву и водные ресурсы. Это одна из 42 масштабных, межотраслевых инициатив Правительства РФ, полностью поддерживаемая губернатором края Дмитрием Демешиным, – отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.

Акции в Комсомольске-на-Амуре проводятся каждую первую субботу месяца. Точное расписание можно найти в соцсетях проекта.