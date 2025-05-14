Хабаровский край вошёл в число регионов, где начнется применение инновационного лекарства под названием «Сенипрутуг» для лечения аксиального спондилоартрита или болезни Бехтерева. Препарат будет вводиться пациентам в стационаре Краевой клинической больницы имени Сергеева под тщательным наблюдением медицинских специалистов.

— Аксиальный спондилоартрит или Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание, поражающее преимущественно суставы позвоночника и таза, а также внутренние органы. В результате воспаления позвонки срастаются между собой, что приводит к потере подвижности позвоночника и значительному ограничению двигательной активности человека, – уточнили в краевом минздраве.

Препарат «Сенипрутуг» был зарегистрирован Министерством здравоохранения России в 2024 году. Это лекарство нового принципа действия, суть которого заключается в подавление активности клеток, ответственных за воспаление и повреждение тканей при аксиальном спондилоартрите. Препарат нацелен на причину заболевания, позволяет улучшить состояние организма, а при должном контроле специалистов болезнь можно полностью излечить.

Аналогов препарату в мире нет, решение о его назначении принимает комиссия в составе нескольких врачей-ревматологов. Введение лекарства осуществляется внутривенно строго под контролем врача.

— На данный момент у нас уже есть первый пациент. В марте этого года был обследован на базе ревматологического отделения больницы им. Сергеева. По результатам были выявлены показания для назначения «Сенипрутуга». Показанием для назначения препарата является высокая активность заболевания, обязательно наличие в крови определенного антигена и, если нет адекватного ответа на стандартную терапию. Введение первой дозы уже выполнено, – прокомментировала заведующая ревматологическим отделением ККБ им. Сергеева Ирина Черенцова.

Кроме Хабаровского края, первыми регионами, где будет доступен этот препарат, станут Республика Коми, Республика Карелия, Дагестан, Якутия, Татарстан, Московская область, Кемеровская область, Челябинская область и Красноярский край.

Отметим, что на базе ревматологического отделения больницы им. Сергеева проводится лечение таких сложных заболеваний как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия, аксиальный спондилоартрит и т.д. Специалисты оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь с использованием генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, а также гормональных и химиотерапевтических средств, для диагностики пациентов используются самые современные методы лечения.