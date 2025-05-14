Следственным отделом по городу Амурск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1980 г.р. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, мужчина осуществил на территории Солнечного района Хабаровского края в 2023-2024 годах незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Его действиями причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.

Кроме того, он же похитил лесные насаждения для заготовки древесины по договору, заключенному с его знакомым. Последнему обвиняемый пообещал заготовить древесину и передать пиломатериал, однако распорядился полученным имуществом по своему усмотрению.

По уголовному делу проведены следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить фигуранту обвинение и направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения его по существу. На имущество обвиняемого по ходатайству следователя наложен арест.